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快訊／台南槍擊醫院丟包命案　3犯嫌「2人聲押1人交保」

▲台南市立安南醫院被搶擊丟包死亡的徐姓男子，家屬9日上午前往案發現場招魂，但招魂過程並不順利，死者家屬表示死者死得很冤，因幕後唆使者尚未落網「他不甘願走」。（圖／民眾提供，下同）

▲27歲徐姓男子被一部小客車載到急診室門口「丟包」，醫護人員經全力搶救仍傷重不治身亡，警方逮獲3嫌，起獲手槍。（記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南槍擊醫院丟包命案，林姓主嫌3人經市警三分局依殺人、槍砲等罪送辦，台南地檢署檢察官複訊後，於9日晚上10時左右，檢察官以主嫌林姓男子2人涉嫌重大，有且有逃亡及勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，另名周姓犯嫌則諭令7萬元交保。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，4月8日凌晨所發生的27歲徐姓男子遭槍擊身亡案件，經檢察官於4月9日晚間訊問後，認28歲林姓主嫌等2人涉犯殺人及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌重大，且有逃亡及勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見。另名22歲周姓男子則令7萬元交保候傳。

▲27歲徐姓男子被一部小客車載到急診室門口「丟包」，醫護人員經全力搶救仍傷重不治身亡，警方逮獲3嫌，起獲手槍。（記者林云翻攝）

市警三分局指出，4月8日凌晨2時30分許，27歲徐姓男子疑受槍傷遭丟包醫院案，經急救傷重不治死亡，案發後市警三分局結合刑警大隊、永康、第一、第四及第六分局等單位共同成立專案小組，並報請台南地檢署檢察官吳梓榕指揮偵辦。

8日當天迅速掌握相關嫌犯之身分，持拘票通報動員所有警力全力追緝，8日下午先拘提22歲周姓嫌犯到案。在逃之28歲及22歲2名林姓主嫌自知難逃法網，於8日晚上間7時向專案小組投案，警方立即拘提逮捕，並查獲改造手槍1枝。

▲27歲徐姓男子被一部小客車載到急診室門口「丟包」，醫護人員經全力搶救仍傷重不治身亡，警方逮獲3嫌，起獲手槍。（記者林云翻攝）

28歲林嫌與死者雙方疑似因網路上發生糾紛遭林嫌嗆聲，雙方相約在台南永康鹽行重劃區內談判，雙方一言不合，林嫌持槍射中死者，經丟包醫院不治死亡，全案依殺人、槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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