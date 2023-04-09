射殺囝仔昌外甥！嫌拍「水槍行刑照」設大頭貼　槍口抵頭狠樣曝光

▲林姓兇嫌曾將「水槍行刑照」設成臉書大頭貼。（圖／翻攝林姓兇嫌臉書，下同）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南角頭「囝仔昌」劉子賢6日才甫因車禍身亡，不料乾外甥、27歲的徐男8日凌晨也遭人開槍丟包在醫院，經搶救後仍不治死亡。警方追查後拘提3嫌到案，其中開槍的林姓嫌犯(28歲)臉書也曝光，2020年林嫌還將一張「水槍行刑」照設成大頭貼，不料今竟真開槍打死人。

警方調查，台南安南醫院急診室外8日凌晨突有一輛轎車駛來，隨後車門一打開，一名奄奄一息的男子就直接被扔在地上丟包，院方發現後立即展開急救，但仍回天乏術，宣告死亡。院方初步檢視，發現死者左胸有槍傷，腋下也有刀傷，急忙通報警方。

警方展開追查後，於8日下午率先拘提周姓嫌犯到案，晚間涉案的2名林男也主動攜槍投案，其中28歲的林嫌供稱，是他開槍射殺死者徐男，因不滿對方在網路與他互嗆，才會約他出來談判，本來想要「給他一個教訓」，誰知竟然打中胸口、一開斃命，事後自己也懊悔不已。

林嫌的臉書PO文中，上個月才剛喜獲麟兒、升格當爸爸，去年9月也PO出生日感悟，覺得自己「越來越像個人」，「人不一定要成功，最起碼該懂的做人我會了，準備當爸爸的我，曾經看好我的也好、不爽我的也罷，這邊跟你們說聲謝謝你們。人生教科書也讀得差不多了！」更令人訝異的是，林男2020年就曾將一張「水槍行刑照」設成臉書大頭貼，照片中他站著、手持水槍抵著好友的頭，耍狠作勢要擊發，只是原本一張朋友間嘻鬧的趣味照，如今竟然成真，林嫌意外開槍，成了殺人兇手，恐怕自己也始料未及。

▼徐男中槍後被丟包在醫院門口。（圖／記者林悅翻攝）