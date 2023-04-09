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台南做工行善團齊力助弱　80長者喜入厝

▲台南做工行善團協助弱勢改善居家環境，市長夫人劉育菁帶著餐點飲品，慰勞進行房屋修繕相關服務的志工團隊，並喜慶第123戶完工入厝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南做工行善團協助弱勢改善居家環境，市長夫人劉育菁（右二）帶著餐點飲品，慰勞進行房屋修繕相關服務的志工團隊，並喜慶第123戶完工入厝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為實踐台南市長黃偉哲建立「希望家園」的施政目標，勞工局推動「有情有疼心ㄟ厝」弱勢家庭房屋修繕計畫，由做工行善團進行房屋修繕服務，協助弱勢改善居家環境，市長夫人劉育菁帶著餐點飲品，前往將軍區、佳里區及官田區二手家具倉庫慰勞進行房屋修繕相關服務的志工團隊，並喜慶第123戶完工入厝。

▲台南做工行善團協助弱勢改善居家環境，市長夫人劉育菁帶著餐點飲品，慰勞進行房屋修繕相關服務的志工團隊，並喜慶第123戶完工入厝。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南做工行善團協助弱勢改善居家環境，市長夫人劉育菁帶著餐點飲品，慰勞進行房屋修繕相關服務的志工團隊，並喜慶第123戶完工入厝。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南做工行善團協助弱勢改善居家環境，市長夫人劉育菁帶著餐點飲品，慰勞進行房屋修繕相關服務的志工團隊，並喜慶第123戶完工入厝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里區修繕9日完工，是勞工局做工行善團隊服務完成的第204戶，也是黃偉哲市長任內第123戶。市長夫人劉育菁與勞工局長王鑫基在完工的佳里區修繕戶房屋，以及官田區二手家具倉庫鐵門，漆上做工行善團「有情有疼心ㄟ厝」的圖案，象徵破舊的居住環境，在工會夥伴的汗水及熱情下，展現宜居的新面貌，更代表台南這座城市的溫暖。

▲台南做工行善團協助弱勢改善居家環境，市長夫人劉育菁帶著餐點飲品，慰勞進行房屋修繕相關服務的志工團隊，並喜慶第123戶完工入厝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里區83歲高齡的黃姓長者，目前與一名70多歲中風的姪子同住，而案主本身患有心臟病，亦無任何經濟收入，又因年事已高無法工作，生活仰賴每月低收入戶生活津貼，無力整修舊屋，經濟及居住環境十分不佳。經由做工行善團場勘評估後，隨即展開各工會修繕接力，3月下旬已完成屋頂鐵厝鋼板補修安裝施工、排水溝施工及電線配置施工，讓原本破舊的房屋重現新貌。

9日由木工及電氣工會接棒進行隔間美化板、天花板輕鋼架安裝施工、燈具及插座開關箱安裝施工，另為黃老先生安裝偵煙型火災警報器、並從官田區二手家具倉庫搬運床組、衣櫥及桌椅等家具送給案家，大台南總工會贈送由晴天坊弱勢勞工手作繡有市花與市鳥的涼被、及大台南總工會陳美靜副理事長贈送床包當入厝禮，立法委員郭國文、佳里區朱雅宏區長，以及認捐本案相關材料費的安西里陳雅慧里長，也一同祝賀完工。

▲台南做工行善團協助弱勢改善居家環境，市長夫人劉育菁帶著餐點飲品，慰勞進行房屋修繕相關服務的志工團隊，並喜慶第123戶完工入厝。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南做工行善團協助弱勢改善居家環境，市長夫人劉育菁帶著餐點飲品，慰勞進行房屋修繕相關服務的志工團隊，並喜慶第123戶完工入厝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲區宅子港70歲黃姓獨居長者，長年居住的祖厝，已老舊失修，原欲遮風避雨的屋頂已失去功能，每到下雨天家中也跟著下雨，想住一輩子的家已難提供棲身之處。做工行善團已由各修繕志工陸續施工打造安全居家環境。8日由泥水工會進行客廳地坪、臥室地坪粉光、浴室貼磁磚施工。

學甲區另一案，三慶里洪女士所居住房屋，於2023年農曆過年時發生火災，所幸無人傷亡，目前全家窩在偏廳尚可居住的小房間生活，其餘部分均已燒毀無法居住。洪女士須在家中照顧領有中度身障手冊的女兒，無法外出工作，全家生活仰賴女兒的身障生活津貼每月約5000多元，以及兒子在螺絲工廠工作的微薄薪資。8日泥水工會已進行屋頂屋瓦拆除清運施工，環保局北門及學甲清潔隊協助處理拆除廢棄物。下周將進行屋頂鐵厝鋼板安裝施工，後續由鋁製、電氣、木工、油漆等修繕志工接力修繕。

▲台南做工行善團協助弱勢改善居家環境，市長夫人劉育菁帶著餐點飲品，慰勞進行房屋修繕相關服務的志工團隊，並喜慶第123戶完工入厝。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南做工行善團協助弱勢改善居家環境，市長夫人劉育菁帶著餐點飲品，慰勞進行房屋修繕相關服務的志工團隊，並喜慶第123戶完工入厝。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南做工行善團協助弱勢改善居家環境，市長夫人劉育菁帶著餐點飲品，慰勞進行房屋修繕相關服務的志工團隊，並喜慶第123戶完工入厝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

住在將軍區的獨居老人陳先生，居住在偏遠僅有魚塭且堆滿雜物的塭寮磚造倉庫，殘破不堪的房子沒有屋頂，每天面臨風吹日曬無法遮風擋雨，勞工局「做工行善團」3月份開始進行多次場勘，並在日前已將屋樑鋼骨鋼板、鋁門窗搭建完成並安裝化糞池及電線電路和水管的配置，9日再由泥水工會進行房屋牆壁的水泥粉刷施工。

▲台南做工行善團協助弱勢改善居家環境，市長夫人劉育菁帶著餐點飲品，慰勞進行房屋修繕相關服務的志工團隊，並喜慶第123戶完工入厝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，做工行善團志工夥伴，不論是平假日、地處遠或近，總不吝惜自身休息時間與工作空檔，與勞工局團隊到弱勢勞工等家庭修繕房屋。近日即將要啟動的鹽水區服務案，因案家反應門前水泥地有塌陷疑慮，8日上午泥水志工特別前往挖掘查看，計算好需使用的泥沙量，預計9日前往修補，但又擔心案家年幼孫兒或路過的人不小心跌倒受傷，連忙於8日晚間7時多再到案家填補塌陷處，志工伙伴絲毫不計市區至鹽水區路途往返辛勞，無私奉獻著實令人敬佩。也感謝大台南總工會吳秀琴理事昨日親自做餐送到學甲，給在該區宅港里及三慶里兩處修繕志工用餐，讓志工們吃飽了更有力氣上工。

▲台南做工行善團協助弱勢改善居家環境，市長夫人劉育菁帶著餐點飲品，慰勞進行房屋修繕相關服務的志工團隊，並喜慶第123戶完工入厝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，「做工行善團」9日也動員油漆及志願服務協會志工至官田區隆田陸橋下的二手家具倉庫，為家具進行上漆作業，使家具煥然一新，大台南總工會鄭山林理事長也帶領團隊幹部到場為志工加油打氣。

▲台南做工行善團協助弱勢改善居家環境，市長夫人劉育菁帶著餐點飲品，慰勞進行房屋修繕相關服務的志工團隊，並喜慶第123戶完工入厝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

8日跟9日出勤的家庭志工夫妻檔有泥水工會蔡德發及邱秋香、電氣工會劉忠義及黃麗卿、油漆工會薛志強及李美瑩、邱重欽及吳鳳娥、吳宏興及劉秀英、鍾得道及羅月秀、志協莊志偉及謝芬蘭、陳來發及苑秀芳、曹至清及陳雪惠、李俊平及陳美華，父子檔有泥水工會許文科及許順評、木工工會翁德賢及翁士傑，兄弟姊妹檔有油漆工會李建達、李美芬、李美瑩，以及泥水工會陳文招、張文珍、陳竣昇全家福一同行善傳愛，多組家庭志工利用假日做公益，同時也增進家人間的感情，一舉數得。

▲台南做工行善團協助弱勢改善居家環境，市長夫人劉育菁帶著餐點飲品，慰勞進行房屋修繕相關服務的志工團隊，並喜慶第123戶完工入厝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

長者們看到房屋逐步的修建完成，臉上也嶄露了難得的笑容，這對市府團隊和志工而言是最美的無聲肯定。後續市府團隊仍會持續努力，讓更多的弱勢朋友不僅能住得安心，亦能在政府的扶助下打造自己的「希望家園」。

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