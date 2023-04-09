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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黨中央要費鴻泰「拒絕辯論」？　徐巧芯嘆：難道是朱立倫建議嗎

▲▼台北市議員徐巧芯。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員徐巧芯受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨北市立委第七選區初選即將在下週日展開民調，議員徐巧芯持續向立委費鴻泰叫戰辯論，但費今（9）早受訪卻說，黨中央人士建議自己拒絕辯論。徐巧芯下午隨即表示，黨中央都沒跟她這麼說，並質問「是黨主席朱立倫建議不要辦的嗎？」

費鴻泰今日上午前往永春市場掃街拜票，事前接受媒體聯訪，對於會否接受初選辯論？費表示，問過很多黨內從政同志，也問過中央黨部的夥伴們，他們都建議不要辯論，所以自己尊重也接受大家的意見。

徐巧芯今天下午在台北市議會接受媒體聯訪，針對費鴻泰的說法，先是驚訝一聲「啊？」接著質疑，黨中央怎麼都沒有人跟她這樣說，覺得很意外。徐巧芯表示，辯論是民主制度下很能突顯君子之爭的活動，所以很支持辯論，不管在總統、立委選舉層級，甚至自己2018參選議員也曾舉辦辯論，而當時也直球對決去參加。

徐巧芯重申，不曉得誰建議費鴻泰的，且黨中央目前沒有任何人跟她說不要辦辯論，所以她不太清楚費鴻泰所謂的黨中央是指誰？難道是指黨主席朱立倫建議他不要舉辦辯論嗎？好像也沒聽到朱這麼說，朱應該是沒有個人的特殊意見，都是尊重地方。因此徐巧芯還是希望，能在最後幾天舉辦一場君子之爭的辯論，告訴選民自己的路線跟主張。

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