郝龍斌痛苦相挺費鴻泰？　鄭麗文酸徐巧芯：看初選變這樣才痛苦

▲立委鄭麗文陪同費鴻泰拜訪永春市場。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

為了拼戰北市立委第七選區初選，立委費鴻泰今（9）早在立委鄭麗文、教授江岷欽陪同下，前往永春市場掃街拜票。費鴻泰盛讚，鄭麗文是他的好同事也是好朋友，彼此有革命情感。針對徐巧芯譏諷前台北市長郝龍斌支持費鴻泰支持得很痛苦，鄭麗文代答指出，其實是大家看到初選變成這樣所以才心裡很痛苦。

費鴻泰今天盛讚，鄭麗文是他在立法院的好同事、好朋友，彼此合作愉快也很有默契。費回憶，在疫情期間，他們對抗民進黨哄抬高端股價，當時社會非常缺疫苗，但政府為了護航高端，就是不肯買BNT跟莫德納，為此他跟鄭聯手出擊，每天走到總統府為民請願，最後總算督促蔡政府趕快進口外國疫苗。費鴻泰說，跟鄭麗文有革命情感，且她之前也當過行政院發言人、國民黨發言人，「我想她的戰力是無法去形容的」。費讚，今天能請到鄭來幫忙掃街跟拜票，讓他感到莫大榮耀。

媒體隨後問到，前台北市長郝龍斌說費芯兩人是很痛苦的抉擇，但最後決定支持費鴻泰，可卻被徐巧芯大酸，郝支持費是很痛苦的。對此提問，鄭麗文幫費鴻泰代答，指出大家是因為看到費的初選選成這樣所以心裡很痛苦；為了不讓大家看到國民黨不團結的一面，她相信所有人都希望這場初選能趕快完成，趕快順利結束。

鄭麗文也回應費鴻泰的盛讚，說今天來幫忙掃街榮幸的是她自己，而不是費鴻泰。她表示，這4年能在立院跟費並肩作戰是她莫大的榮幸，也從費身上學到了很多，所以費只要一通電話，她就來幫忙了。