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社會 社會焦點 保障人權

觀音工業區改裝車噪音深夜擾民　警方「口袋戰術」強力取締

▲警方實施口袋戰術對改裝車及危險駕車行為包抄攔截。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲警方實施口袋戰術對改裝車及危險駕車行為包抄攔截。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市大園分局9日凌晨針對轄內假日晚易發生車聚及危險駕車段，執行防制危險駕車勤務時，並實施口袋戰術包抄攔截，共攔查汽車10餘部，舉發無照駕駛及闖紅燈等8件交通違規行為，警方將持續於每週六、日及例假日深夜針對轄內易發生聚集及危險駕車處所及路段，規劃防制危險駕車勤務。

▲▼舉發無照駕駛及闖紅燈等8件交通違規行為。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼舉發無照駕駛及闖紅燈等8件交通違規行為。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼舉發無照駕駛及闖紅燈等8件交通違規行為。（圖／記者楊熾興翻攝）

警方指出，觀音區成功路2段與工業九路附近路段該路段為，深夜人車稀少，經常有改裝車聚集競速相當吵雜，尤以假日晚更是誇張，為居民詬病不已，大園警方對此於今日凌晨0至6時共出動69人次，針對改裝汽機車妨害安寧及闖紅燈、無照駕駛、遮蔽號牌等危險駕駛違規行為，加強攔檢取締，以防止違(規)法或妨害安寧情事發生，其中1部汽車於警方攔查時拒檢並倒車加速逃逸，涉嫌危險駕駛及不服稽查取締部分，警方將依法舉發。

另外從今年1月截至4月初，大園警針對危險駕駛行為已舉發各類交通違規188件及超速41件，合計229件，警方強調，執法公權力不容挑戰，將持續編排防制危險駕車勤務，呼籲民眾切勿有競駛、競速等危險駕車行為，並遵守道路交通安全規則，維護用路人安全。

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