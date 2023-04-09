狂換姿勢更持久？最美博士解答了　嗨到「這時間」就能靈肉合一

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／達志影像）

記者朱祖儀／綜合報導

不少男性對於A片中男優的表現都相當嚮往，希望可以像他們一樣「硬挺持久」，不過也因此出現很多迷思。就有人好奇，在愛愛過程中一直換姿勢，是否真的會讓男生可以撐比較久？對此，有「最美性學博士」之稱的許藍方解答，確實真的會比較持久，但不一定能讓女生快樂。

許藍方在臉書分享影片「一直換姿勢會比較持久嗎？」她給出肯定答案，不過也同時反問「要這麼久幹嘛？」並強調男生要搞清楚自己的目的，是想要讓女生快樂，還是讓你自己有成就感，這個是值得思考的問題。

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許藍方表示，男生千萬不要被A片影響，其實大部分女生最喜歡的愛愛時間是30-40分鐘以內結束，且這個時間是包含前戲和後戲，真正要動的時間只要10-15分鐘就很足夠了，所以其實根本不需要換很多姿勢。

▲許藍方解答。（圖／翻攝自Facebook／許藍方博士 Dr. Gracie）

許藍方也解釋，男生在第一個姿勢結束後，可以忍一下再換2、3個姿勢，都維持在同樣的興奮點，等到想結束時再達到最高點。但女生的高潮不一樣，是需要慢慢累積的，過程中必須有耐心才能達到目的，如果中途突然換姿勢就要重來，這樣一來可能男生射精了，可是女生一直沒有高潮，「也會覺得你時間很長，但我沒舒服到啊，所以有些人會覺得我只是配合你而已」。