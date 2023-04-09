書香混搭茶香！南投四書五經展　正確說出書名即贈鹿谷紅茶包

▲玄奘寺捐書助南投縣政府舉辦「四書五經書展」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為發揚傳統文化、提升閱讀風氣，南投縣文化局在財團法人日月潭玄奘文教基金會大力協助下，策辦「四書五經書展」，展期自即日起至30日止，縣立圖書館開館日上午8時30分至晚間8時30分（周日至下午5時），歡迎民眾踴躍前往參觀。

「四書五經書展」開幕暨感謝儀式於8日舉行，由縣府文化局副局長李玉蘭主持，並頒贈感謝狀給該基金會，由白明魁代表龍泉寺住持兼任基金會董事長從慈法師接受。

李玉蘭表示，擁有教育學博士學歷、著作等身的從慈法師，長期以來積極鼓勵信眾習讀四書五經等傳統文化典籍，培養高尚品德，在局長林榮森力邀下，此次也捐贈《亂世中的覺醒》等多件作品參展，讓展出內容更為豐富。

白明魁則表示，從慈法師對教育相當注重，對當前社會世風日下深感痛心，因此積極鼓勵信眾要常念佛多看書，閱讀四書五經等典籍，修身養性，提升品德進而讓大眾從亂世中覺醒，進而使社會更祥和安定，安居樂業，因此捐贈著作，配合展出。

文化局指出，此次主要展出：孤本宋刊本《春秋左傳句解（大方出版社，60年出版）》、《四書集注（世界書局，45 年出版）》、錢穆名著《孔子與論語》、南懷瑾名著《孟子與萬章》、釋從慈法師名著《亂世中的覺醒》與南投文學作家游志誠著《易經原本原解》等相關書籍；展出期間也搭配奉茶活動，只要能正確說出四書及五經的書名，就能獲贈鹿谷紅茶包。