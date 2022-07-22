南京玄奘寺供奉日侵華戰犯　陸民眾超火大：人神共憤

記者任以芳／綜合報導

今年是「七七事變」85週年紀念，大陸網友在網路發文爆料，自己發現在南京九華山公園裏面的玄奘寺，發現有人供奉參與主導南京大屠殺的四名日本戰犯。這起事件很快引起當地民族宗教事務局注意，「將對傷害民族感情的行為一查到底！」

綜合陸媒報導指出，玄奘寺位於南京市玄武區北京東路九華山公園內，北臨玄武湖，東接太平門，西鄰臺城。地圖顯示，該地距離侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館和太平門遇難同胞紀念碑不到半個小時的車程。

▲ 南京玄奘寺供奉日本戰犯 。（圖／翻攝 微博）

有網友發文，近日發現，在南京九華山公園玄奘寺地藏殿內，一排長生牌位供奉著侵華日軍戰犯。其中包括南京大屠殺的主犯田中軍吉，南京大屠殺的主要負責人之一的甲級戰犯松井石根，以及在南京製造殺人比賽的野田毅。

據了解，後來這些參與南京大屠殺的侵華日軍戰犯，田中軍吉在南京雨花臺被執行槍決、谷壽夫南京大屠殺主犯之一，在南京雨花臺被執行槍決；松井石根南京大屠殺的主要責任人之一，在東京巢鴨監獄被執行絞刑；野田毅侵華日軍丙級戰犯，在南京雨花臺被執行槍決。

▲大陸網友質疑南京玄奘寺把關不嚴謹 。（圖／翻攝 微博）

大陸官媒《俠客島》也發文批評，在南京的寺廟供奉日本侵華戰犯牌位，置幾十萬大屠殺冤魂於何地？！此事嚴重傷害中國人民的感情，簡直就是侮辱。並且批評寺廟只顧收錢辦事、管理不嚴，還是有人故意為之、甚至有更隱秘的情況。

不少大陸網友也質疑，立牌位的「吳啊萍」到底是誰？看起來就是匿名者，希望當地政府嚴格徹查。

南京玄武區民族宗教事務局回應表示，據初步瞭解，今年2月份，寺方發現相關情況後，已予以糾正。「將對傷害民族感情的行為一查到底，有關調查處理情況將及時公佈。」