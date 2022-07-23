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供奉大屠殺戰犯　南京玄奘寺關門、住持被撤換

▲▼ 南京玄奘寺供奉日本戰犯 。（圖／翻攝 微博）

▲南京玄奘寺供奉日本戰犯的牌位。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

南京九華山公園內的玄奘寺近日被發現供奉著多名南京大屠殺日本戰犯的牌位，引起軒然大波。目前，玄奘寺已被強制關閉，寺內主要負責人傳真（法號）也被撤換，同時還有多名宗教事務局的官員遭到免職、誡勉、停職等處置。

根據南京市官方22日晚間發出的公告，玄奘寺供奉南京大屠殺戰犯牌位事件造成惡劣影響，南京市委市政府高度重視，迅速成立工作專班進行調查處置，並決定責成玄武區宗教事務局撤換傳真（俗名李義將）玄奘寺主要負責人職務；責令玄奘寺停止日常活動，並會同相關部門立即對其進行整頓。

公告中還提到，已責成玄武區委按程序免去區民族宗教事務局局長胡圓圓職務；對市民族宗教事務局局長蘇宇紅予以誡勉；對市民族宗教事務局副局長紀勤予以停職檢查。

公告內並強調，紀檢監察機關、公安機關將對相關單位和人員作進一步調查，並依規依紀依法作出處理，絕不姑息。

南京市官方23日上午又發出一份公告指出，玄奘寺供奉侵華日軍戰犯牌位事件，深深刺痛國人，嚴重傷害民族感情，令人震驚、無比憤慨，南京市委市政府連夜成立工作專班調查處置，通報初步情況，對有關單位和部門責任人員進行嚴肅處理，「目前，事件還在深入調查之中，不管是什麼人出於什麼目的幹出這樣沒有底線的事情，性質都極其惡劣，必須徹查到底、絕不姑息。」

公告的最後強調，歷史需要敬畏、是非應該分明、戰犯必須唾棄，「對於極個別人悍然挑釁歷史定論、挑戰民族底線的行為，南京人民將堅決抵制、痛擊逆流，以實際行動守護歷史記憶、捍衛民族尊嚴、維護和平正義。」

玄奘寺日前被網友爆料，供奉著多名南京大屠殺日本戰犯的牌位，而且時間至少已經有3年多。從網友拍攝的照片中可以發現，被供奉的有南京大屠殺的主犯田中軍吉、南京大屠殺的主要負責人之一的甲級戰犯松井石根，以及在南京製造殺人比賽的野田毅。

▲▼ 南京玄奘寺供奉日本戰犯 。（圖／翻攝 微博）

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