緝捕影片曝！外役監逃犯板橋車站外遭逮　紅雨衣女騎士幫接應　

記者戴上容／綜合報導

台中監獄外役監26歲受刑人姜建利自3日放假返家掃墓後，逾假未歸，警政署刑事局發布通緝令，台中市警方今天會同新北市警方在板橋火車站前，當場逮捕逃亡27小時的姜嫌和一名接應他的紅雨衣女子，如今逮捕影片也曝光，可見姜建利對於遭捕也相當無奈。對於脫逃動機，姜嫌供稱是臨時起意，後續交由台中警四分局押解回台中。

▲外役監逃犯板橋車站外遭逮，由紅雨衣女騎士騎車幫接應。（圖／記者戴上容翻攝）

姜建利過去曾涉犯洗錢防制法、加重詐欺、強盜等多項前科。2019年曾擔任送貨司機，涉嫌拿走店家約39萬元的貨款，在法院審理案件時，供稱自己沉迷線上博弈遊戲，需要大量金錢才會犯行。

姜建利還曾犯下侵佔罪遭判刑6個月，2020年3月出獄。2021年7月涉嫌到工地竊取張男市價約2600元的H型鋼1支，在偷竊過程被張男撞見，輾壓跌倒的張男，導致對方左腿粉碎性骨折，法院依準強盜罪累犯，處有期徒刑6年。

姜建利本（4）月3日放假返家掃墓，原定昨天（6日）應返監報到，前妻準時載他返回監所報到，未料，他卻佯裝要回監獄，接著轉身爬牆翻入停車場，隨後逃離現場，台中監獄依規定通報後，中市警方成立專案小組展開緝捕。

新北市板橋警方接獲情資，姜嫌一路北上投靠友人，疑似有名40多歲女性友人接應，當姜現蹤板橋車站附近後，板橋派出所3名警員涂宗富、陳汰龍及游朝騰趕往現場，姜嫌在板橋車站來來回回，當女子騎車載著姜嫌路過板橋車站時，警方立即喝令她停車配合受檢並逮捕。

從緝捕畫面中可見，員警鎖定姜嫌，見到姜嫌及其身穿紅雨衣的女性友人後，請他停車受檢，車站前方也派有多名員警，整起緝捕過程相當順利，未有火爆場面。姜嫌被逮捕時，身穿黑色羽絨外套、短褲、夾腳拖十分輕便，遭逮捕後表情時十分無奈，他向警供稱，是臨時起意才會脫逃，後續由台中警四分局專案小組人員帶回台中進一步偵訊釐清逃亡原因、女友人身分與相關動機。

板橋分局長黃南山表示，板橋派出所3名員警於板橋車站南三門前眼尖發現目標攔車盤查，查獲臺中外役監姜姓逃犯績效卓越，晚間頒發茶案高手禮盒，嘉勉同仁激勵士氣，期勉持續擴大查緝打擊犯罪。