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【廣編】華盛頓中學海外升學創紀錄　蘇雋佑錄取世界頂尖三名校

▲▼華盛頓中學,台中,繁星計畫,六年一貫,哈佛大學,普林斯頓大學,加州柏克萊大學。（圖／華盛頓中學提供）

▲台中華盛頓中學國內繁星計畫表現亮眼。

圖、文／華盛頓中學提供

台中華盛頓中學國內繁星計畫表現亮眼，錄取率高達七成，多名學生錄取國內醫科及頂尖大學，而今年國際海外升學也同步創下新紀錄，截至目前為止華盛頓中學國際部學生已錄取超過190所頂尖名校。六年一貫的蘇雋佑同學，同時錄取世界最頂尖名校—哈佛大學與普林斯頓大學及全美公立大學第一名加州柏克萊大學。今年哈佛大學的錄取率僅2.8%再探新低，增加錄取的困難度和挑戰。

蘇雋佑同學是華盛頓中學國中部的畢業生，當時捨棄台中一中，選擇六年一貫的孩子。從國中開始就非常積極認真，在國三會考更是拿下5A10+及作文6級分大滿貫的好成績。來自於小康家庭的他當時到校長室與校長促膝長談，表達希望能進入全世界最頂尖大學的夢想。他決定放棄當時候台中一中的錄取資格，毅然決然進入華盛頓中學國際部挑戰自己。因學業的優異表現，獲頒2022年英國倫敦政經學院獎。同時也憑藉著對古生物學、環境變遷等議題的濃厚興趣，參加公民講堂分享藻礁學，也在高中部陳柏煒老師的帶領下，2022年成為第21屆旺宏科學獎生物組銀牌得主。

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校長劉一欣分享：「華盛頓中學秉持一貫的教育理念就是適才適性，相信每個孩子都會有最適合他發光發熱的舞台，透過學校的帶領與探索，多元選修及客製化升學輔導，不論是國內頂尖大學升學、或是海外名校留學申請，我們希望透過學校教師團隊的努力，幫助同學及早發掘所愛深耕經營，造就不同凡響的人生履歷。」

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