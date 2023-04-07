超正護理師下班獻身醫美名醫「高潮好幾次」！正宮見對話崩潰

▲台中絲姓護理師偷吃醫美名醫，甚至還甜喊「高潮好幾次」。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

台中一名外表甜美的絲姓護理師先前在某醫美診所任職，沒想到不顧診所黃姓醫師已婚的身分，與對方發展婚外情，互傳鹹濕訊息，甚至甜喊「有時候都還會高潮好幾次」、「想跟寶貝愛愛，我的歐爸」等話語，氣得擔任執行長的正宮一狀告上法院。台中地院審理後，判絲姓護理師要賠60萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，絲女2016年進入台中某知名醫美診所，擔任護理師一職，沒想到工作期間認識了已婚的黃姓醫師，2人進而發展成男女朋友關係。

絲女與黃男密切聯繫，互相傳送的訊息也十分曖昧，甚至還向黃男稱「喜歡你舔」、「我覺得有時候都還會高潮好幾次」，以及「早安，想跟寶貝愛愛，我的歐爸」、「寶貝，我今天月經來，你晚上還要跟我睡覺嗎，好可惜不能愛愛了」等話語，完全沒有顧及對方已婚。

▼絲女傳給黃姓醫師的對話相當露骨，言語之間充滿性暗示。（示意圖／123RF）







擔任診所執行長的正宮發現了2人的關係，出言質問絲女「我已經注意很久了，你不讀就代表有問題。我不需要再提醒你我是黃太太吧」、「我決不沒證據就指責，等你看到大家就難看了」，希望對方能知所進退，不過絲女則回擊，下班都是跟朋友吃飯，與黃男沒有關係。

而後來絲女則在對話中被黃男要求「就當作算了吧」，對方甚至還告知「因為我們還有很多事要繼續做」、「她就是這種人」等等，意味著絲女知曉黃男的已婚身分。後來正宮一狀告上法院，絲女則辯稱，正宮提供的對話紀錄截圖是2018年、2019年至2020年間，直到提告當天，已經超過2年，已經超過時效。

不過，正宮則表示，自己是從其他員工口中聽到絲女與丈夫的事情，2020年間才收到其他人傳來的私密對話，因此一直猶豫是否要提告。台中地院採信正宮的說法，衡量雙方的學歷、社會經濟地位後，判絲女應賠償60萬元，全案仍可上訴。