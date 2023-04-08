綠大咖出席吳欣岱服務處開幕　高嘉瑜讚壯大基本盤：拚勝選不分裂

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者呂晏慈翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣基進北市黨部主委吳欣岱8日成立內湖服務處，前衛福部長陳時中、前立委姚文智、前內政部長徐國勇都到場支持，而吳欣岱有意挑戰港湖現任立委高嘉瑜，對此，高嘉瑜回應，不管是跟陳時中或是很多綠營好朋友，能在內湖南港壯大綠營基本盤都是好事，內湖南港一直都是藍大於綠、沒有本錢分裂，自己會一步一腳印爭取選民認同。

高嘉瑜近日受腳痛所苦，她表示，醫生本來説要開刀，但因為還年輕，韌帶有慢慢癒合，這禮拜還是要觀察，就減少走動、多休息，盡量不要去扭到右腳，賴副也有問說怎麼不戴護踝，現在就是盡量小心翼翼。

對於吳欣岱成立內湖服務處，高嘉瑜表示，自己是靠兩條腿走遍內湖南港、現在斷了一條，以後可能靠歌聲拉近跟選民距離，不管是跟陳時中前部長、或是很多綠營好朋友，能在內湖南港壯大綠營基本盤都是好事。

高嘉瑜指出，但立委選舉只有一席，還是希望大家能夠團結。過去內湖南港都是藍大於綠，以這次2022台北市長選舉，蔣萬安拿了11萬票、陳時中拿5萬票，這種情況下要更努力才能爭取選民認同，更沒有辦法分裂，會繼續努力，一隻腳也能走遍內湖南港。

有沒有信心突圍？高嘉瑜說，選舉過程一路以來非常艱辛，從來沒有躺著選，都是戰戰兢兢、非常認真才能夠勝選，這種情況下還是會秉持努力方向、扎實經營，在基層一步一腳印爭取選民認同。