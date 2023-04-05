墾丁公墓一把火燒到租賃賓士　登山客和女友傻眼！警追是否縱火

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮跳石公墓發生火警，警消獲報前往滅火，發現一台停放在公墓旁的賓士自小客車遭到大火波及，車頭被燒全毀，警方找到柯姓車主，他表示與女友前往大山拇山登山，將車輛停放在該處，不料被大火燒到，警方已調閱相關監視器，了解是雜草自燃還是人為縱火，依法究辦。

▲恆春鎮跳石公墓發生火警波及一台賓士自小客車 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東縣政府消防局於今(5)日中午獲報恆春鎮南灣跳石附近公墓火警案件，立即派遣恆春分隊、墾丁分隊，共計3車6人前往，恆春分隊小隊長陸韋成回報燃燒雜草，另有波及至路邊一部新車駕約400萬的賓士，無人受傷。

消防人員聯繫柯姓車主返回恆春消防分隊製作筆錄，並調查起火原因；租車的柯姓男子表示，昨天載女友南下墾丁，今天早上將車輛停放在該公墓旁登山口，就一起登山，走到一半，接到警消通知車輛車頭遭火勢波及，趕快下山處理。

恆春警方已針對周遭調閱監視器，調查釐清本案是否有遭縱火或是野火自行燃燒。

恆春分局分局長林明波表示，清明時節容易因祭祀燒金紙或掃墓焚燒雜草而起火，最近南部少雨，天氣乾燥，一有不慎恐釀成大禍，呼籲民眾勿隨意焚燒落葉雜草，一旦發生火警，警方將以放火罪嚴加查辦。