LIVE／「搭車脫口罩」實施日期　指揮中心最新說明

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中央流行疫情指揮中心今（7日）15:00召開記者會，由指揮官王必勝說明最新疫情。針對口罩進一步的鬆綁，指揮中心先前已預告「清明連假後有答案」，也就是最快4月中旬搭大眾運輸可以不用強制戴口罩，相關政策有望在記者會上說明。

▲指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

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新冠疫情持續趨緩，輕症免隔離、免通報，僅公布中重症確定病例，而病例統計也從每天改以「周」為單位公布。指揮中心上周四公布最新數據，3/24~3/30累積新增675例併發症確定病例，其中本土672例，境外3例，分別來自美國、泰國、印尼。最新變異株定序結果則是BQ.1取代BA.2.7，成為占比第一。

前幾天剛結束清明連假，而指揮中心發言人羅一鈞先前已預告，觀察新制上路與連假後狀況，若疫情穩定，4月10日可先取消住院陪病篩檢措施，屆時如果有症狀經醫師評估再採檢就可。至於大眾運輸口罩令何時鬆綁？連假後有答案。他指出，預計4月中旬會針對交通工具口罩鬆綁，醫療院所口罩規範則要晚一點，因為顧及要保護脆弱族群，應該會晚於4月，逐步鬆綁。

指揮中心上周表示，國內專責病房空床率超過7成，因此決議取消對醫院開設專責病房上限與下限的硬性要求，改依照實際需求開設；另因為輕症免隔離上路且緩衝期已過，目前集中檢疫所已經沒有收隔離個案，預計4月底前完成退場。至於成立超過3年的指揮中心何時降級、解編？衛福部長薛瑞元則表示，指揮中心後續相關工作與建議規劃和行政院報告，由行政院決定時程。