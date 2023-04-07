疫苗審查委員涉高端內線交易！　薛瑞元配合調查：相信司法機關裁判

▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者洪巧藍攝）



記者杜冠霖／台北報導

食藥署疫苗審查會委員劉滄梧涉嫌高端疫苗內線交易遭檢方起訴，對此，衛福部長薛瑞元7日下午受訪時表示，當初都有簽訂保密協議，他這就是洩密，食藥署都一直配合調查，往後需要配合的部分也會繼續配合，該怎麼處罰司法機關會有公正裁判。

前年高端疫苗（6547）股價從每股2位數，一路攀升到417元，遭質疑炒股。承辦檢察官依高端公司研發新冠肺炎疫苗歷程，分別就「本案利多消息一至六」及「利空消息」等重大消息明確後、公開的高端公司股票交易情形，主動清查包含高端、基亞、丘以思公司員工及相關家族成員、疫苗審查專家委員等人。

「抗癌超級戰將」劉滄梧擔任食藥署疫苗專家審查委員時，將委員會建議有條件通過高端新冠肺炎疫苗緊急使用授權消息告知妻子施庭芳，劉妻在隔日重大消息公開前，分批買入高端公司股票20仟股，因認劉男涉嫌洩密罪，劉妻涉嫌內線交易罪，均依法提起公訴。

行政院長陳建仁7日率部會首長至立院報告並備質詢，薛瑞元會前受訪時表示，從過去檢調開始調查後，食藥署都一直配合調查，往後需要配合的部分也會繼續配合，該怎麼處罰司法機關會有公正裁判，當初都有簽訂保密協議，他這就是洩密。

媒體也追問是否會追查其他委員，薛瑞元回應，就看檢調，調查看是否還有委員同樣涉及洩密，我們都會配合。