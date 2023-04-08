超商不給換錢！客拿3瓶飲料「3000元分3次結帳」嗆1句話　店員超火

▲遇到客人拿大鈔換小鈔，讓店員超無奈。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

超商服務包山包海，但有1項服務，讓店員超頭疼！一名妹子表示，昨（7）日看到女客人沒消費，只拿著500元要換百鈔，而店員以百鈔不足而婉拒，結果女客人當場飆罵，讓原PO傻眼驚呼「換錢一定是超商必要服務嗎？」文章釣出店員怒怨「故意買麥香來換錢就很氣了，最後還要講：剛剛不是說不能換？」

一名女網友在Dcard透露，昨日在超商排隊等結帳時，前一位女客人想把一張500元換成5張100元，但店員以百鈔不夠為由而拒絕，殊不知女客人當場爆氣，怒後嗆聲「怎麼可能不夠換？你們是不想跟換吧？連百鈔都不夠開什麼超商？」

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當下原PO看傻眼，並認為女客人的反應太超過，也好奇想問「一般來說客人要換錢一般都會給換，除非大夜時段，但是換錢一定是超商必要服務嗎？」

文章曝光後，底下網友也認為不是應該，「當然不是！超商是超商又不是銀行，當然沒有換錢服務」、「真的是會有客人把超商當銀行，例如提著一整袋1塊、10塊要換百鈔」、「就是不想換，客人又能怎樣，奧客真多」。

留言串也釣出店員氣炸分享，「每次有人來我們店換錢，我一律拒絕，除非是附近的顧客才會讓他們換」、「我也遇過這種，故意買麥香來換錢就很氣了，最後還要講：剛剛不是說不能換？我真的...」「遇過好幾次了！拿3瓶飲料分3次結帳，一次都拿一千，也不管後面排多少人在等，結完還嗆『剛剛不是說不夠？現在還不是換好了』...X屁孩」。

▼店員最討厭，買小東西故意拿千鈔換錢的客人。（圖／翻攝Dcard）

