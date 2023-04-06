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社會 社會焦點 保障人權

老家被賣…夫妻住超商流浪1個月「被安置旅館」　兒子出面說話了

▲▼台中一對老夫妻住在超商一個多月，社會局表示，已暫時安置並連繫子女出面。（圖／民眾提供，下同）

▲老夫妻住在超商一個多月，引發社會關注。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區1對七旬黃姓老夫妻，因流浪「住」超商1個多月，經民眾將畫面PO網引發社會關注。有消息指出兒子今日表示，舊房子因繳不出貸款，迫於經濟壓力只好將房子賣掉，雖他想跟父母租屋同住，但母親不願意，將會和妹妹與社會局討論，是否共同出資租屋給父母住。

記者撥打黃男電話，他強調近日承受太多壓力，情緒受到影響不願受訪。

這對70多歲的黃姓老夫妻，被民眾發現食、住都在豐原區的一家超商內，好心的店員沒有驅趕，有時也有熱心民眾提供熱騰騰的飯菜，讓老夫妻不至於挨餓。目前他們已被警方送至社會局的安置場所。

6日有消息傳出，兒子黃男稱老家因母親借款加蓋3樓，後來因為繳不出貸款，只好賣掉房子，本想租屋跟父母一起同住，母親卻不願意，下週一將與妹妹向社會局討論，是否共同出資給父母住。

記者循線聯絡到黃男，黃男情緒不穩地說，這幾天受到太多關注，壓力很大睡不好覺，希望社會給他一點空間處理私事，不願受訪。

社會局表示，老夫妻領有中低老人生活津貼，是家防中心服務個案，人每月可領近1萬5千元補助，他們的兒子今年2月賣掉房子後，曾在潭子租房子，後來房東拒絕他們供奉祖先牌位，2人住不到1個月就被迫搬走。

社會局指出，目前老夫妻已被安置在旅館，暫時不用露宿街頭，並將連絡子女們出面召開親屬協調會議，希望在社會局、律師在場之下，能取得子女同意，每月給予一定金額的生活費給老夫妻使用。

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