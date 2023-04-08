台灣鳳梨「變中國產」！她打電話到日本超市總部吼人　當天秒更正

▲日本超市台灣鳳梨「產地卻標中國」，超市7日上午被投訴後，下午就立刻更正。（圖／臉書粉絲團「新潟越後老姫」授權使用）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣一年四季都能生產豐富多樣的水果，日本則是我國最大的水果外銷市場。一名居住在日本新潟的台灣人日前在臉書表示，她7日在新潟一間超市購物時，發現超市把台灣鳳梨的產地寫成「中國」，因此立刻向超市反應，超市動作也非常迅速，上午剛投訴完，下午立刻就改正，貼文一出立刻引發網友熱議。

臉書粉絲團「新潟越後老姫」是一位台灣人，目前已婚並長住在日本新潟縣，她7日在縣內一間超市購物時，發現超市把台灣鳳梨的產地寫成「中國」，但鳳梨包裝標籤的原產國明明就寫著「台灣」，「我馬上打電話到超市總部吼人，下午再過去檢查就改了！」

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▲新潟越後老姫表示，她7日上午打電話投訴後，超市下午就把產地改成台灣。（圖／「新潟越後老姫」授權使用）

照片一出立刻引發網友熱議，有人說，「謝謝老姬替台灣鳳梨正名，真的太愛妳了」、「我也做過同樣的事情，也是成功」、「這個當然不能退讓」、「太優秀了」、「幹得好，是我的話，也一定馬上打電話」、「產地警察，哈哈哈哈，很可以」、「不管是什麼商品或品種，產地是台灣就寫台灣！」