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台南啟動多通路行銷鳳梨　兼顧內外銷確保農民收益

▲台南市長黃偉哲啟動多管道行銷台南鳳梨，兼顧內外銷確保農民收益。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲啟動多管道行銷台南鳳梨，兼顧內外銷確保農民收益。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

每年4到6月為台南鳯梨產季，台南市長黃偉哲從3月率隊至日本東京食品展參展，親自向國外買家推薦台南農特產刺激買氣，即在鳳梨鮮果獲超過100噸的訂單。

黃偉哲表示，國外通路商對於台灣鮮果及週邊產品印象良好，今年第一櫃外銷，是在3月就銷往香港的關廟鳳梨。接下來市府也會透過電視購物、實體展售及連鎖超商、與餐飲業者合作等多元通路行銷到國內市場。

黃偉哲表示，3月底時，台南第一櫃約16.8公噸的關廟鳯梨已啟運到香港，日前也接獲日本通路商計劃增加採購量的好消息，黃偉哲認為，維持鳯梨的品質是銷售王道，之前除了呼籲農民不要搶快採收，並將與國內知名企業及飯店業者合作行銷活動，經由多元通路，穩固鳯梨的內外銷市場，提升農民收益。

台南市政府農業局表示，4月起將前進北部，依序與區農會合作辦理展售活動，販售台農16號甜蜜蜜及17號金鑽鳳梨。每年產季舉行的鳳梨好筍季，也將陸續開跑，歡迎各地民眾前來共襄盛舉。

台南市農業局進一步指出，為因應鳳梨進入採收季，已提前啟動加工收購作業，今年台南產區的鳳梨加工收購計畫為1500公噸，已有18間申請，將加工榨汁及製作果醬或製成果乾。截至4/6為止已執行735公噸。農業局後續也會視執行狀況即時調增計畫額度。

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