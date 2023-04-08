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自駕變盲開！國道緩撞車年遭撞114件　「自動駕駛輔助佔4成」　

▲▼外路肩預告標誌車,上游CMS,交通錐及拒馬等交通維持設施,國道,施工。（圖／高公局）

▲高公局養護道路採移動式施工，外路肩配置預告標誌車。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

高公局為養護道路，多採移動性施工，雖設緩撞設施，不過因施工車輛速度緩慢，與主線車流速差大，常有用路人未注意前車狀況和警示設施，造成追撞，據統計，去年緩撞車遭撞114件，且41%使用自動輔助駕駛系統，今年光前2個月也有12件追撞事件，過半車輛也有自駕系統，高公局呼籲要注意路狀適時介入操控。

高速公路局為維持國道之行車安全及服務品質，必須經常性執行道路養護作業，而養護作業包含之施工項目相當多樣，包括路容清潔、植栽修剪、標線標記維護、路面銑鋪等作業。

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交維布設方式因施工時間及範圍而有所不同，其中路容清潔、植栽修剪等維護作業，多數採移動性施工方式進行，高公局需依規定配置標誌車以警示後方來車，同時配置移動性緩撞設施，以加強防護工作區域人員及機具安全，另針對標線標記維護、路面銑鋪等作業範圍固定，且所需時間較長之短、中期施工，將自上游布設施工預告、車道縮減、車道封閉等標誌，並於工區上游擺設交通錐及拒馬等交通維持設施。

高公局表示，雖然國道施工時，已依相關規定設置各項警示設施提供施工資訊，惟因移動性施工車輛速度較為緩慢，與主線正常車流之速差較大，用路人應隨時注意車前狀態及路上相關警示設施，避免反應不及而造成追撞事故。例如112年3月28日上午10時8分於國道1號高架南向46.4公里處，1部小客車因未注意車前狀態，撞擊在內側車道進行霧燈檢修作業之緩撞車，除造成小客車駕駛受傷外，後方車流亦回堵5公里。

高公局統計，去(111)年國道施工及事故處理緩撞車遭撞之交通事故件數為114件，肇事車輛具駕駛輔助系統之件數為47件，約佔41%；而今（112）年截至2月底共發生12件施工及事故處理緩撞車遭撞之交通事故，其中肇事車輛具駕駛輔助系統之件數則為6件，佔50%。

高公局表示，用路人使用駕駛輔助系統時，仍應注意車前狀態及沿途交維警示設施，適時介入操控車輛。

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