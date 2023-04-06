連假長+疫情緩「清明交通量增8%」　國5南下車潮創歷史第2大量

▲清明連假國道交通量增加8%。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者李姿慧／台北報導

清明5天連假昨(4/5)結束，據高公局統計，連假國道每日交通量平均118.2百萬車公里(mvk)，較111年同期增加8%，首日雪隧南向車流量更創下歷史第2大量，另車禍增27%。高公局分析，假期天數長且疫情緩，出遊熱絡，交通量大增，不過事故也增加及首日下雨影響下，壅塞率僅較去年同期略增，疏導措施仍有成效。

根據統計，假期間每日雙向交通量介於106.5~123.8mvk，其中，南向交通量以首日之69.3mvk最高，北向以第4日之63.8mvk最高，雙向以第2日之123.8mvk最高(平日1.4倍)。其中假期較為尖峰之前3日交通量平均為122.9mvk，較111年增加12%。國5部分，據統計，通過國5雪隧每日交通量平均為7.5萬車次，較111年同期之平均7.1萬車次增加6%；首日雪隧南向通過量更創下歷史第2大量。

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針對國道整體行車情形，高公局表示，每日壅塞比例(即每半小時行駛速率低於40公里之路段數占全日時段路段之比例)平均為2.0%，較111年同期平均1.9 %略增0.1%；壅塞比例增加研判主要為交通量增加、首日天候不佳及前3日肇事件數較多所致。另雖國5南向交通量較111年明顯增加，惟在高公局實施石碇、坪林匝道封閉，及精進式匝道儀控管制，南向平均壅塞率為6%，僅較111年略增。國5北向平均壅塞率為14%，較111年同期16%略減。

此外，清明連假平均肇事件數為134件，雖與111年相近，但假期較為尖峰之前3日每日平均肇事件數169件，較111年133件大幅增加27%；其中以連假首日肇事件數196件最高。不過事故多在20分鐘內即迅速排除，降低對整體車流影響。

高公局表示，整體而言，在用路人配合各項國道交通疏導措施下，雖有局部路段因交通量過度集中或事故而出現壅塞情形，但不致過於嚴重，顯示本次清明節連假整體疏導發揮成效。連假疏運作業已順利結束，感謝用路人配合國道各項疏導措施、員警及事故處理人員辛勞儘速排除事故。

