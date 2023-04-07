勞動節3天連假！國道交通量估比周末多1成　國5祭北上高乘載管制

▲勞動連假國道交通量預估比周末多1成。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

記者李姿慧／台北報導

勞動節3天連假將至，由於僅適用勞基法民眾能休假，高公局預估交通量將比一般周末多1成，預估宜花東仍有出遊潮，國5仍有長時段塞車情況，因此規劃4月30日周日下午15時到20時實施國5北上高乘載管制。

今(112)年勞動節假期由4月29日至5月1日共3天連假，適用勞基法之民眾可於勞動節當日放假，高公局交管組科長楊進彥表示，經檢視歷年勞動節及相連周六日交通狀況，且考量勞動節當日各級公務機關與學校仍有上班及上學需求，高公局研判勞動假期交通量較一般例假日略增約10%，預估假期間之全日交通量約95-110百萬車公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊進彥表示，勞動節假期間，國道交通量受通勤及旅遊旅次影響，將較一般週休略增，部分路段於尖峰時段交通量早已超過可服務容量，建議民眾多搭乘公共運輸，若要開車出門，可先查詢路況。

由於宜花東地區為國內熱門旅遊景點，高公局研判假勞動假期期間國5南向南港系統-坪林及北向頭城-坪林均可能有長時段車多壅塞之情形，因此規劃4月30日周日下午15至20時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。

此外4月28日也將針對國3雙向往國5及國5南向實施精進式匝道儀控；4月29日及30日將針對11個重點路段實施精進式匝道儀控，假期間也將視高速公路主線交通狀況採取嚴格管制。

因應勞動節假期，高公局也規劃4月29日0時至5月1日24時，所轄路段全線暫停施工及例行養護作業，緊急搶修及不影響主線交通之工程除外。