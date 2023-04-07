　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中法發表聯合聲明　法國重申：堅持一個中國

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）這次訪中為期3天，習近平回以大禮。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）這次訪中為期3天，習近平回以大禮。（圖／路透，下同）

中央社

法國總統馬克宏今天結束為期3天的訪中行程，中法兩國晚間發表聯合聲明，雙方達成5大項51點共識。其中，中法對烏克蘭危機發表3點共識；法國重申堅持一個中國政策，聲明未提到台灣。

據新華社7日晚間發布的中法聯合聲明全文，首先在「加強政治對話，促進政治互信」，中法將延續兩國元首年度會晤機制；強調雙方高層交往及戰略對話、高級別經濟財金對話和高級別人文交流機制對於發展雙邊合作的重要性，同意年內舉行三大機制新一次會議。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）這次訪中為期3天，習近平回以大禮。（圖／路透）

中法並同意深化戰略問題交流，特別是深化解放軍南部戰區與法國軍隊太平洋海區之間的對話，加強在國際和地區安全問題上的相互理解。

針對兩岸問題，聯合聲明僅提到，「法國重申堅持一個中國政策」，未提及台灣。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）這次訪中為期3天，習近平回以大禮。（圖／路透）

在「共同推動世界安全與穩定」，中法在聯合聲明針對烏克蘭危機發表3點共識：

一、雙方支持一切在國際法和聯合國憲章宗旨和原則基礎上恢復烏克蘭和平的努力。

二、雙方反對針對核電站和其他和平核設施的武裝攻擊，支持國際原子能總署為促進和平核設施的安全安保發揮建設性作用，包括為保障札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的安全安保所作出的努力。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）這次訪中為期3天，習近平回以大禮。（圖／路透）

三、中法強調衝突當事方應嚴格遵守國際人道法的重要性。兩國尤其呼籲根據國際承諾保護受衝突影響的婦女兒童，加大對衝突地區的人道援助，提供安全、快速、無障礙的人道主義援助准入。

在「促進經濟交流」方面，中法兩國承諾為企業提供公平和非歧視的競爭條件，特別是在化妝品、農業和農食產品、空中交通管理、金融（銀行、保險、資產管理人）、衛生健康（醫療物資、疫苗）以及能源、投資和可持續發展等領域。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）這次訪中為期3天，習近平回以大禮。（圖／路透）

聯合聲明還提到，在數位經濟領域，包括在5G方面，法方承諾在兩國包括國家安全在內的法律法規基礎上，繼續以公平、非歧視方式處理中國企業的授權許可申請。這是否代表法國可望解除對使用華為設備的限制，還有待進一步觀察。

馬克宏（Emmanuel Macron）這次訪中，習近平回以大禮。空中巴士（Airbus）昨天宣布，與中國航空器材集團敲定出售160架飛機的合約，同時還將在天津開設第2條飛機組裝線。

聯合聲明提到，中法兩國對達成中方航空公司採購160架空客飛機的「批量採購協議」表示歡迎。兩國將視中國航空運輸市場和機隊恢復和發展情況，適時研究中方航空公司的貨運和長途運輸等需求。

聲明並表示，儘快將航空連通恢復至疫情前水準。兩國航空公司在中法之間經營航班時應享有公平均等的機會。兩國支持深化人員和經濟往來，包括為兩國私營部門人員和商務人士提供簽證便利。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）這次訪中為期3天，習近平回以大禮。（圖／路透）

在「重啟人文交流」，雙方將於2024年共同舉辦「中法文化旅遊年」，支持故宮博物院與凡爾賽宮、上海西岸美術館與蓬皮杜藝術中心等在兩國合作舉辦高水準活動。

聲明並表示，著眼2024年巴黎奧運會和殘奧會，兩國元首希將體育，特別是青年運動員交流、體育基礎設施發展和體育產業經驗分享作為雙邊關係的重要組成部分。

最後在「共同應對全球性挑戰」方面，中法兩國表示願展開合作，解決發展中經濟體和新興市場經濟體融資困難問題，鼓勵其加快能源和氣候轉型，支持其可持續發展。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）這次訪中為期3天，習近平回以大禮。（圖／路透）

聲明提到，中方將出席2023年6月在巴黎舉行的應對氣候變化全球融資契約峰會。法方將出席第3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

聲明還針對氣候、生物多樣性、土地退化防治、碳中和、海洋保護、反對塑料汙染等多項議題達成共識。

中歐關係因為新疆人權議題陷入僵局迄今，中法聯合聲明僅在最後一點表示：「中法兩國強調根據聯合國憲章宗旨和原則，促進和保護人權及基本自由對於各國發展的重要性。」

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）這次訪中為期3天，習近平回以大禮。（圖／路透）

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）這次訪中為期3天，習近平回以大禮。（圖／路透）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
長照悲歌！高雄透天厝大火「老夫妻身亡」　死者女兒曝內情
台鐵60元便當被嫌「肉飯縮水」　鄉民見2菜色讚很佛
情侶搭Uber長髮妹「頭逐漸往下」　司機聽聲音傻眼
逛饒河夜市「一晃眼吃1100元」　網揪1細節驚呆
台南500萬隻蜜蜂被毒死！蜂農舖「蜂屍地毯」無奈嘆：夭壽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

洛杉磯、長灘港「工人罷工」碼頭突停擺　美西運價恐上漲

中法發表聯合聲明　法國重申：堅持一個中國

日本=乾淨？當地旅宿員工自爆「棉被不洗、杯子隨便擦」

「人畜共通傳染病為何愈來愈多？　5大QA一次看

婆婆逼「一家人整整齊齊去掃墓」　2歲兒回家狂燒不退！大馬媽氣炸

南韓米價狂跌！國會議員怪「女性減肥」不吃飯惹禍：應把白飯吃光

巴拉圭傳是「下個台灣斷交國」　領先陣營：誰提供更好條件就選誰

巨大冰柱突墜落　美國女子「推開同伴救人」自己卻喪命

懷胎5月竟被老公「推下11樓高懸崖」　她不放棄3年後重新站起來

泰國清邁「空污飆危險等級」　當局急宣布：待在室內、居家辦公

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

跳躍前...喵皇準備動作超漫長　網友急壞：我抱你過去好了！

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

貓咪高舉尾巴搖晃指揮　與主人歌聲完美契合！

巨石掉落砸阿里山森林鐵路　50旅客攔停火車！駕駛急煞

SHINee泰民退伍！素顏直播害羞惹　狂捏臉頰肉…笑喊：是大叔啦XD

洛杉磯、長灘港「工人罷工」碼頭突停擺　美西運價恐上漲

中法發表聯合聲明　法國重申：堅持一個中國

日本=乾淨？當地旅宿員工自爆「棉被不洗、杯子隨便擦」

「人畜共通傳染病為何愈來愈多？　5大QA一次看

婆婆逼「一家人整整齊齊去掃墓」　2歲兒回家狂燒不退！大馬媽氣炸

南韓米價狂跌！國會議員怪「女性減肥」不吃飯惹禍：應把白飯吃光

巴拉圭傳是「下個台灣斷交國」　領先陣營：誰提供更好條件就選誰

巨大冰柱突墜落　美國女子「推開同伴救人」自己卻喪命

懷胎5月竟被老公「推下11樓高懸崖」　她不放棄3年後重新站起來

泰國清邁「空污飆危險等級」　當局急宣布：待在室內、居家辦公

雷霆淘汰爵士又將獨行俠推入深淵　名嘴預言唐西奇將前進熱火

知名電台主持人病逝！　「發病1小時就離世」友震驚：不敢相信

洛杉磯、長灘港「工人罷工」碼頭突停擺　美西運價恐上漲

高雄透天厝大火「老夫妻身亡」　死者女兒曝：父嘆照顧病妻太辛苦

高雄警泳池溺斃！救生員見他「沉入池底」嚇壞報案

《戰艦世界：傳奇》4周年　黃金週、生日活動同步開跑

邱丹當爸多了一份穩重　猛打賞企圖心曾總看在眼裡

Karam爆出「與AV女優合照」　大國男兒震撼退出《Peak Time》

國王多主力恐輪休　挑季後賽對手首輪想戰勇士避湖人？

才剛促成Energy世紀合體　五月天怪獸突點名Toro撂話：自己不會申請嗎

海豹當石頭？　企鵝踩完落跑超爆笑

國際熱門新聞

小情侶「開窗車震」　畫面瘋傳被罵爆

下面怪怪的　她崩潰求診竟夾出蟑螂

搭訕重機翹臀辣妹　她竟掀衣「回贈2粒」

睽違138年生女兒　美家庭全樂歪

鄭明析看裸照「女兒屁股大」　出獄性侵母女

網紅擁雙陰道　「一個工作、一個用來玩」

韓語髒話邁向世界！「這3字」成全球流行語

情侶停車場「開窗車震」落網了！他恐被判2年

男戴耳機坐月台邊　列車下秒直接撞上

一妻多夫！2尪都是小鮮肉　她慾求不滿要找第3個

19歲女和牧羊犬拍性愛片　變態內容嚇壞警

湖底神秘巨石陣　內陸「百慕達」逾千艘船失蹤

以色列遭30枚火箭彈襲擊

陸自直升機失事　師團長共10人失蹤

更多熱門

相關新聞

蔡麥會寫歷史！游錫堃嗆陸反應過度弄巧成拙　酸「這要感謝習近平」

蔡麥會寫歷史！游錫堃嗆陸反應過度弄巧成拙　酸「這要感謝習近平」

總統蔡英文出訪過境美國，與美國眾議院議長麥卡錫、跨黨派眾議員會晤，麥卡錫更以「台灣總統」稱呼蔡英文，引起中方不滿、抗議動作頻頻。對此，立法院長游錫堃7日表示，中共反應過度，只是讓台灣國際能見度更高而已，等於是幫助台灣，這部分反而要感謝一下中國國家主席習近平。

「深情法男」苦喊被台妻拋棄　網：不單純

「深情法男」苦喊被台妻拋棄　網：不單純

中法歐北京三方會談 歐盟主席：與中國脫鉤的戰略不可行也不可取

中法歐北京三方會談 歐盟主席：與中國脫鉤的戰略不可行也不可取

歐盟主席訪中　向習近平提台海和平

歐盟主席訪中　向習近平提台海和平

與馬克宏會面　習近平：堅持穩定中法全面戰略夥伴關係

與馬克宏會面　習近平：堅持穩定中法全面戰略夥伴關係

關鍵字：

法國馬克宏Emmanuel Macron習近平

讀者迴響

熱門新聞

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿！」內行：回不去了

斷掌開BMW自撞亡　「囡仔昌」國道搶救畫面曝

澎恰恰又欠債！認犯致命錯誤

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

獨／尋找靜宜女大生專案小組解散　前往緬甸3原因曝

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

撿骨驚見棺內多1具乾屍！竟是受虐媳報仇

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

速食店買披薩送炸雞爽吃到月底！

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

見靜宜女大生路線　內行：不是去KK園區！

靜宜失聯女大生　前後男友都「有詐」

他列出靜宜女大生「怪異行徑時間軸」！驚曝1線索

一家四口護照下落曝！旅行社賠30萬客人不接受

更多

最夯影音

更多
《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣
低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面