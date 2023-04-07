蔡麥會寫歷史！游錫堃嗆陸反應過度弄巧成拙　酸「這要感謝習近平」

▲立法院長游錫堃、美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文出訪過境美國，與美國眾議院議長麥卡錫、跨黨派眾議員會晤，麥卡錫更以「台灣總統」稱呼蔡英文，引起中方不滿、抗議動作頻頻。對此，立法院長游錫堃7日表示，中共反應過度，只是讓台灣國際能見度更高而已，等於是幫助台灣，這部分反而要感謝一下中國國家主席習近平。

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul, R-TX）6日抵達台灣，7日也率訪團抵達立法院，對於中國與北韓頻頻挑釁，麥考爾指出，這趟出訪非常重要，造訪日本、南韓、關島、印太司令部，與盟友的對話非常重要。

麥考爾直言，中共長期對於美國以及自由世界的安全威脅非常顯著，身為國會議員，必須跟這些盟友好好對話，南韓、日本、菲律賓等，若有任何衝突發生，必須獲得區域內所有盟友支持，就像澳洲已經表明會支持。

麥考爾表示，希望盡量將台灣軍購案順序往前挪，未來也可能尋求第三方軍售，但這要行政部門同意，嚇阻是非常重要事情，讓中共知道，別想登陸這塊美麗寶島。

小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera, D-CA）表示，這次造訪日本、南韓、台灣，因為這些國家民主發展非常蓬勃、了解法治，希望大家站在一起，維持50年來看到的區域和平與繁榮，美國不想要任何衝突，維持現狀對大家都是好的，中國也是因為這50年來的和平才能如此發展，基於這樣的原則站在一起，對亞洲跟全世界都是好事，唯有維持現狀才能夠有繁榮現況。

貝拉指出，可以看到這樣的現狀近期被改變，包含烏俄戰爭，希望傳達一個訊息給台灣人民，必須懂的保護自己、如何防衛，即便現況可能被改變，只要一起合作、努力維持現況，對全世界愛好自由的國家都是好的，經過對話才能討論出未來希望發展的樣子。

對於麥卡錫是否訪台？游錫堃表示，麥卡錫議長是信守承諾的人，他說一定會來，只是時間未定而已，藉此奉勸中共，蔡總統到雷根圖書館跟麥卡錫議長見面，他們反應過度，只是讓台灣國際能見度更高而已，等於是幫助台灣。

游錫堃直言，在東方的政治哲學有一種叫順應自然之道，可以無為而無不為，中共這次違反自然之道，反而弄巧成拙，因為麥卡錫終究會來台灣，如果直接讓他來，媒體曝光就是一次，但中國的打壓讓蔡英文在美國跟麥卡錫見面，未來也會有第二次，且全球都在報導蔡英文被稱呼台灣總統，台灣國際形象也因此更高，這部分可能要感謝一下習近平。