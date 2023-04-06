與馬克宏會面　習近平：堅持穩定中法全面戰略夥伴關係

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）4月6日繼續展開中國的國事訪問，他在同日下午獲中國國家主席習近平迎接，兩人其後在北京人民大會堂舉行會談。習近平在會面時談到，中法要堅持穩定、互惠、開拓、向上的中法全面戰略夥伴關係大方向。

歡迎儀式在北京天安門廣場， 人民大會堂外舉行。習近平與馬克宏兩人檢閱了儀仗隊，兩人一同步入人民大會堂，開始正式的會談。

據《新華社》報導，習近平表示，「歡迎總統先生時隔3年多再次對中國進行國事訪問。3年多來，國際形勢變亂交織。在雙方共同努力下，中法關係保持積極穩健發展勢頭。我們通過線上線下各種方式保持高密度、高質量戰略溝通。兩國在抗擊新冠疫情中相互支持。中法雙邊貿易額實現較快增長，航空航天、農業食品等領域合作取得重要成果。兩國在氣候變化、生物多樣性、非洲發展等議題上密切溝通和協作。」

他指出，當今世界正在經歷深刻的歷史之變，中法作為聯合國安理會常任理事國和具有獨立自主傳統的大國，作為世界多極化、國際關係民主化的堅定推動者，有能力、有責任超越分歧和束縛，堅持穩定、互惠、開拓、向上的中法全面戰略夥伴關係大方向，踐行真正的多邊主義，維護世界和平、穩定、繁榮。

習近平強調，「總統先生此訪是中國對外交流全面重啟、全國兩會成功召開後，歐洲國家元首首次訪華，相信這次訪問也將為中歐關係發展注入新動力、帶來新氣象。」

與馬克宏同行的歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）並未有出席儀式。兩人的訪問日程並不相同，馬克宏到訪3日，馮德萊恩則只有1天。兩人在稍早前與大陸國務院總理李強會面。

外交部發言人毛寧早前表示，馬克宏此次訪問期間，主席習近平將同他舉行會談，共同規劃和引領中法關係的未來發展，深化中法、中歐各領域合作，並就重大國際和地區熱點問題深入交換意見。