19年來首次！郵局獎金恐沒4.4個月　原因竟與「4成員工確診」有關

▲中華郵局傳出績效獎金恐縮水。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政今年調薪4%，往年可領4.4個月年終和績效獎金卻傳出今年恐縮水，不僅因調薪讓用人費用增，由於中華郵政員工頻繁接觸顧客，高達4成員工曾確診，所剩人力接手工作致加班費暴增，預期到年底前用人費將超過288億元上限，獎金可能減少0.3到0.5個月不等，將是中華郵政公司化19年來首度獎金縮水。

中華郵政自92年公司化後，每年都可領4.4個月年終獎金和績效獎金，不過今年卻傳出可能首度縮水，有郵政員工透露，獎金減少幅度可能有0.5個月。

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對此，中華郵政公司總經理江瑞堂證實，中華郵政每年都有用人費用限額288億元，雖然今年調薪4%增加用人費用，理應仍可以支應，不過因受疫情影響，中華郵政員工因工作性質密切接觸民眾多，因此確診人數較多，或有家人確診，都需要隔離休假，由其他同仁頂替接手，加班費增加不少，加上年底會有員工積假改申請發薪，理論上會超過288億元限額。

據了解，目前中華郵政整體約有2萬多名員工，迄今已有4成員工確診，較一般民眾的3成確診率高，主要是郵局人員長時間接觸大量民眾，風險較一般民眾高。

江瑞堂表示，目前推估可能獎金減少約0.3到0.5個月，不過相關用人費用預計到11月底會比較明朗，目前已鼓勵各郵局樽節用人費用，鼓勵員工補休特休假，減少加班費支出，盼將超出限額和影響減到最低。

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