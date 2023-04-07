陸方宣布制裁蕭美琴　黃偉哲聲援：台南女兒的光榮印記

▲駐美代表蕭美琴。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

「蔡麥會」剛落幕，從中協調所有會見的駐美代表蕭美琴被北京列入黑名單。中共國台辦發言人今日宣布蕭美琴實施制裁，痛批蕭美琴挾洋自重、倚美謀獨，挑動兩岸對立對抗。對此，台南市長黃偉哲7日在臉書發文聲援，力挺「台南女兒」蕭美琴，並寫到這是中方的惱羞成怒，正是蕭美琴的光榮印記。

黃偉哲指出，在蔡英文成功訪美之後，國台辦宣布制裁台灣駐美大使蕭美琴，中方的惱羞成怒，正是台南女兒蕭美琴的光榮印記。台美關係從外交、軍事到經貿交流都達到最好的時刻，自由民主聯盟的緊密合作，有「台灣戰貓」之稱的蕭美琴居中穿梭打拚，功不可沒，「我們感謝蕭美琴大使的努力，台灣加油。」

根據新華社報導，大陸中共中央台辦發言人7日授權宣布，將對我國駐美大使蕭美琴實施進一步制裁。發言人批評，蕭美琴是「台獨頑固分子」，挾洋自重、倚美謀獨，蓄意挑動兩岸對立對抗，肆意破壞台海和平穩定。因此，陸方決定對蕭美琴實施進一步製裁，嚴禁蕭美琴及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，同時禁止其金主和關聯企業與大陸組織、個人合作，並採取其它一切必要的懲戒措施，依法終身追責。

對於陸方制裁，蕭美琴則透過推特反諷，「哇！中國共產黨（PRC）又制裁我了，這是第二次了」。