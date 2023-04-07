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快訊／國台辦再宣布制裁「遠景基金會、亞洲自由民主聯盟」

▲▼國台辦，朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲國台辦新聞發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

繼駐美代表蕭美琴後，國台辦今（7）早再宣布，對台灣「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」實施制裁，禁止其負責人進入大陸和香港、澳門特別行政區，禁止大陸有關組織和個人與其進行合作。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，台灣「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」在民進黨當局指使下，以「民主」、「自由」、「合作」為藉口，打著「學術交流」、「研討」等旗號，在國際上大肆兜售「台獨」主張，極力拉攏貼靠反華勢力，製造「一中一台」、「兩個中國」等違反一個中國原則的事件，拓展台所謂「國際空間」。

朱鳳蓮稱，大陸方面決定對上述2家機構採取懲戒措施，禁止其負責人進入大陸和香港、澳門特別行政區，禁止大陸有關組織和個人與其進行合作。

另外，中共中央台辦發言人今日稍早宣布，「台獨」頑固分子蕭美琴挾洋自重，「倚美謀獨」，蓄意挑動兩岸對立對抗，肆意破壞台海和平穩定，進一步暴露其冥頑不化的謀「獨」本性。

發言人表示，大陸方面決定對蕭美琴實施進一步制裁，嚴禁蕭及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，禁止其金主和關聯企業與大陸組織、個人合作，並採取其它一切必要的懲戒措施，依法終身追責。

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