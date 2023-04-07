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遊台南2天1夜噴1.3萬「不如出國？」南市府駁：太晚訂房

▲台南春節9天假期，共湧進逾750萬旅客，台南成為大家觀光的首選之都。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲清明連假5天假期，共湧進逾450萬旅客。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

一名網友趁著這次清明連假安排台南2天1夜旅遊，不料一趟旅程算下來，一個人居然要1萬3000元，光是住宿就要5000元，讓他驚訝直呼「都可以飛去沖繩玩了」，引發關注。對此，台南市觀旅局表示，該名遊客可能是因為太晚訂房，導致房型選擇少、房價也較無優惠 ，建議提早規劃尋好價或是高鐵假期也有旅宿套票。

一名網友近日在PTT發文指出，他趁著連假期間到台南玩樂，從台北出發，搭乘高鐵到台南，來回車票就花了2700元，第一天租以小時計費的汽車，10小時2650元，第二天則是租機車，600元，另外住宿一晚5000元，吃美食2000多元，短短兩天台南旅遊，居然就花了1萬3000元，「感覺都可以飛去沖繩了」。

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▲台南春節9天假期，共湧進逾750萬旅客，台南成為大家觀光的首選之都。（圖／記者林悅翻攝，下同）

原PO也補充，會選擇高鐵，是因為坐客運或是火車，車程都太久了，而飯店只是中階的，不是五星級高級飯店，食物也是選普通的，不是高級料理，無奈嘆「不要小看連假台灣住宿，沒批評，我只是按照事實陳述，高鐵、租車、飯店都是當時的價」。文章一出，引發不少討論。

對此，台南市觀旅局表示，有超過 450萬人次旅客在清明連假湧入台南，住宿率開紅盤近滿房，連帶也會吸引消費者臨時起意到台南旅遊，因太晚訂房，導致住宿區位及房型選擇有限，臨時訂房房價議價折數空間小，換句話說，遊客如未行前規劃及預訂住宿，才於假日當天直接到櫃台辦理入住，則房型選擇少、房價也較無優惠。

▲台南春節9天假期，共湧進逾750萬旅客，台南成為大家觀光的首選之都。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀旅局建議，台南各旅宿業者房價依其所在區域位置、房型及提供服務內容有所不同，消費者可多加利用旅宿業常會有的早鳥訂購或旅展限定優惠活動，搭乘高鐵來臺南也可善用高鐵假期旅宿套票，租車成本可以善用大眾運輸工具與U-bike，相信可以讓遊客節省近半的住宿交通成本。

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