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台南阿榮自學種大麻「3株被種死」　警上門抓人

▲▼台南阿榮自學種大麻「3株被種死」　警上門抓人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台南阿榮自學種大麻，警方發現被種死的3株大麻。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、鄒鎮宇／高雄報導

台南一名43歲綽號「阿榮」的陳姓男子，因薪水無法支付吸毒開銷，竟上網搜尋種植大麻的資訊，在家中嘗試栽種。警方獲報後，在陳男家中找到被種死的大麻3株、大麻花、大麻種子、大麻葉及栽種器具等，因此依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地方檢察署偵辦中。

警方表示，陳男利用管道購得大麻種子及栽種器具，涉嫌非法栽種大麻嫌疑重大，案經刑事警察局偵查第八大隊偵六隊與本局刑事警察大隊偵四隊組成專案小組，報請台灣台南地方檢察署檢察官施胤弘指揮偵辦，近3個月持續派員蒐證調查，發現綽號「阿榮」男子，因施用大麻成癮，每月微薄薪水無法支應吸毒開銷，竟異想天開，利用網路取得之大麻栽種資訊，自行摸索在家中嘗試栽種。

▲▼台南阿榮自學種大麻「3株被種死」　警上門抓人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳男種植大麻的器具。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方持搜索票，3月30日前往陳男位於台南市仁德區的住處，在其住處查扣大麻植株3株、大麻花5包（約29公克）、大麻種子1包（約32公克）、大麻葉1包（約3公克）、研磨器、育苗盆、肥料、水煙斗及栽種紙箱等證物；另外，也在陳男的頂樓發現因乾枯被棄置在頂樓陽台的大麻成株3株，全案並依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地方檢察署偵辦中。

警方在此呼籲，毒品為萬惡之源，危害國人身心甚鉅，本案查獲栽種及持有大麻犯行，均已觸犯毒品危害防制條例之重刑，且吸食大麻會產生被害妄想、錯覺、幻覺、焦慮、睡眠障礙等戒斷症狀，同時會造成記憶、學習與認知等健康危害，民眾切勿心存僥倖，以身試法、為杜絕毒品危害，高雄市警察局將持續打擊新興毒品及是類犯罪，以展現緝毒決心，維護無毒的優質治安環境。

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