　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市搜救犬隊技能大獲肯定　台南市消防之友會頒贈獎勵金

▲台南市搜救犬隊技能大獲肯定，台南市消防之友會特頒贈獎勵金鼓勵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市搜救犬隊技能大獲肯定，台南市消防之友會特頒贈獎勵金鼓勵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「112年IRO瓦礫堆搜救犬國際認證」於2月17日至21日在高雄市搜救犬馴養中心盛大舉行，由日本籍IRO裁判官村瀨英博先生擔任測驗官，台南市消防局由領犬員劉彥煌、搜救犬Dota；楊小微、搜救犬Kathy；卓佳瑩、搜救犬Kenna參賽，搜救犬Kathy、Kenna成功通過瓦礫搜索中級認證。

台南市消友會理事長許叙超得知消息後，特於7日上午9時在台南市消防局局務會報中，與消防局李明峯局長公開表揚並頒贈獎勵金，給予搜救犬隊高度肯定。

▲台南市搜救犬隊技能大獲肯定，台南市消防之友會特頒贈獎勵金鼓勵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次IRO評量測試須經過服從測驗及瓦礫堆搜索測驗，服從測驗需靠領犬員與搜救犬間相互信賴，過程中會有人群、其他大型犬隻圍繞及不定時槍聲干擾，還有水平梯、長隧道、犬隻搬運、不平坦地面等測驗流程；而中級瓦礫堆搜索則必須在800-1000平方公尺的瓦礫堆內搜尋2名受困民眾，且需在15分鐘內完成，同時包含領犬員的搜索計畫及戰術應用等，是考驗領犬員及搜救犬的默契與平日訓練表現。

▲台南市搜救犬隊技能大獲肯定，台南市消防之友會特頒贈獎勵金鼓勵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，搜救犬培訓過程是需要花費很長時間去建立領犬員與搜救犬彼此之間的信任及感情，災害發生時更是不畏艱難在倒塌現場搜尋生還者，給大家帶來一線生機，未來仍將持續推動災害搜救犬的馴養工作，在災害時才能發揮最大效能。

消防局李明峯局長表示，為維持消防局搜救犬量能，台南市搜救犬隊於2023年1月新進2隻培訓犬，目前正積極展開相關訓練，包含社會化訓練、服從訓練、搜索訓練等，未來若成功通過搜救犬評量，將有效提升搜救犬執行震災搜索能力。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
雙手斷掌開BMW自撞翻覆！　「囡仔昌」送醫30分慘亡
快訊／馬英九回台　高喊「九二共識又活過來了」
丟丟妹開11職缺徵才　最高薪資5.5萬
IG網紅「拖床墊擠進陽台」拍美照　網炸鍋：丟臉丟到國外去
LIVE／馬英九抵台！　結束12天「和平祭祖之旅」
獨／靜宜女大生「為2男人飛緬甸」　3原因曝
夫任疫苗審查洩利多　妻內線炒高端還問命理師
快訊／因「一泡尿」勒死運將　亂尿男羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

天災難測！水利署視察東部防汛　花蓮明年完成全段光華排水工程

劉櫂豪協助爭取131萬元　補助綠島國小籃球場整建工程

樂翻台東兒童節星空電影院　8日體育館戶外廣場

創花蓮紀錄！化仁國中全國學生舞蹈比賽連2年奪冠

從有機花茶喝出青農創生之路　環境教育講座開放網路免費報名

台南市搜救犬隊技能大獲肯定　台南市消防之友會頒贈獎勵金

崑濱嬸黃許崇娥女士告別式　黃偉哲：無米樂精神感動無數台灣人

香港僑生墾丁旅遊　途中遺落手機心慌…枋寮警及時尋回

新竹阿公59歲才念大學　自嘲老花記憶差：靠熬夜複習拼上碩士

公共交通新美學　台南新候車亭上路吸睛

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

跳躍前...喵皇準備動作超漫長　網友急壞：我抱你過去好了！

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

巨石掉落砸阿里山森林鐵路　50旅客攔停火車！駕駛急煞

SHINee泰民退伍！素顏直播害羞惹　狂捏臉頰肉…笑喊：是大叔啦XD

快訊／出境前1天　靜宜女大生「全身黑+馬尾」最後身影曝光！

天災難測！水利署視察東部防汛　花蓮明年完成全段光華排水工程

劉櫂豪協助爭取131萬元　補助綠島國小籃球場整建工程

樂翻台東兒童節星空電影院　8日體育館戶外廣場

創花蓮紀錄！化仁國中全國學生舞蹈比賽連2年奪冠

從有機花茶喝出青農創生之路　環境教育講座開放網路免費報名

台南市搜救犬隊技能大獲肯定　台南市消防之友會頒贈獎勵金

崑濱嬸黃許崇娥女士告別式　黃偉哲：無米樂精神感動無數台灣人

香港僑生墾丁旅遊　途中遺落手機心慌…枋寮警及時尋回

新竹阿公59歲才念大學　自嘲老花記憶差：靠熬夜複習拼上碩士

公共交通新美學　台南新候車亭上路吸睛

韓語髒話邁向世界！「這3個字」榮登全球流行語　韓劇成功非偶然

亮燈綠！騎士一加速　後座妹子「百褶裙飄阿飄」白色小褲褲看光光

駐巴西外交官輕生　游淑慧喊「除三害」：勿將責任推給往生者

天災難測！水利署視察東部防汛　花蓮明年完成全段光華排水工程

過來人認證「浴室1設計」不實用　一打掉卻懷念了：爽度破表

欺負老人？大都會戰況不佳　投球時鐘讓高齡投手吃不消

疫苗審查委員涉高端內線交易！薛瑞元：違反保密協議交由司法處理

大甲媽遶境進香倒數計時　APP自動打卡...走完全程抽萬元金媽祖

哪國人「最愛逛台灣家樂福？」　答案揭曉超意外！

劉櫂豪協助爭取131萬元　補助綠島國小籃球場整建工程

男坐機車後座「大法師後仰」　頭懸空在外...警追查揭真相

地方熱門新聞

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

基隆仁愛橋4／10將拆除重建

不回收熱炒鍋+瓦斯瓶　屏東環保局加強稽查

桃園通緝犯飛車逃逸　連撞校車3傷

新北暑期280工讀名額　4／6起受理報名

張善政上任百日政績　議員嘆被「牠」遮蓋

台南新候車亭上路吸睛

自嘲老花記憶差　59歲阿公拼上碩士班

台南藏金閣2館連假試營運

守護國土　湯蕙禎：國防部應強化玉山艦量能

飛鳳山猴子拆掉後照鏡　新竹縣府出手了

牙醫師熱衷收藏古瓷　成立「文雍閣」

花蓮再現觀光榮景　清明連假住房率高達9成

小琉球遊客多　屏縣府提醒離島免稅購物須知

更多熱門

相關新聞

台南新候車亭上路吸睛

台南新候車亭上路吸睛

常搭公車的台南市民朋友最近發現竹溪寺附近多了一座別緻的候車亭，現代簡潔又結合特殊設計意象，台南市交通局表示，這種新式候車亭可搭配各種地景，又可融入在地特色，並配備智慧LCD面板，2023年度已爭取中央補助建置25座，將陸續推廣全市。

台南阿榮自學種大麻「3株被種死」警上門抓人

台南阿榮自學種大麻「3株被種死」警上門抓人

遊台南2天1夜噴1.3萬！南市府：太晚訂房

遊台南2天1夜噴1.3萬！南市府：太晚訂房

即／上班喝酒　新化分局偵查隊長調職

即／上班喝酒　新化分局偵查隊長調職

即／台南永康燈具工廠火警　消防搶救中

即／台南永康燈具工廠火警　消防搶救中

關鍵字：

台南搜救犬獎勵金

讀者迴響

熱門新聞

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

澎恰恰又欠債！認犯致命錯誤

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

撿骨驚見棺內多1具乾屍！竟是受虐媳報仇

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

小情侶「開窗車震」　畫面瘋傳被罵爆

速食店買披薩送炸雞爽吃到月底！

復航墜河43死慘案！　機長竟下「1指令」鑑識員瞬間心涼

即／排除人蛇集團涉入！失蹤女大生自行出國

見靜宜女大生路線　內行：不是去KK園區！

77老大長腿網紅女友身分曝光！　3年前「合拍豐胸片」

靜宜失聯女大生　前後男友都「有詐」

5歲童石頭丟鹿　虎媽當眾震撼教育

新北男自撞昏迷！iPhone14自動報案救命

更多

最夯影音

更多
低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰
《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面