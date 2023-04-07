天災難測！水利署視察東部防汛　花蓮明年完成全段光華排水工程

▲▼水利署長賴建信視察吉安鄉光華排水應急工程改善情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近年氣候變遷導致汛期期間颱風、豪雨與短延時強降雨等天然災害發生強度增加，經濟部水利署署長賴建信6日率領水利署相關組室主管，並邀集相關單位召開「112年度東區防汛策進與整備會議」，除提前確認汛期前各項防汛整備工作外，會後接續視察花蓮縣政府辦理吉安鄉光華村光華排水應急工程改善情形。

縣長徐榛蔚感謝水利署提供諸多寶貴意見，她指出，花蓮縣吉安鄉光華排水全長1.17公里，上游匯集農田水利署灌排尾水及光華村道路雨水區域約2.68公頃，為吉安鄉重要區域排水系統之一，每逢暴雨來襲海岸路、光華一、二街至華工六路等路段住戶皆深受淹水之苦，為解決該區淹水問題，花蓮縣政府已爭取到水利署補助三期應急改善工程，合計經費約6,750萬元，目前第一、二期公所及縣政府合作已陸續改善完成。

建設處補充說明，第一期改善排水長度560公尺，增加下游段通水斷面並順銜終點匯流口；第二期改善排水長度275公尺，打開光華一街與南海十三街路口板橋瓶頸處，採箱涵形式加大、加深，可有效解決高水位時所形成的水牆效應導致路邊排水系統回流漫淹情形發生；第三期預計改善排水337公尺，主要改善光華一街至光華二街老舊護岸及6處板橋瓶頸，將由吉安鄉公所辦理改善，目前已完成設計作業，預計2024年能完成光華排水全段1.17公里的治理工程，期望能紓解光華、仁安、仁和等周邊村鄰長期以來淹水問題。

