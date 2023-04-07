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社會 社會焦點 保障人權

靜宜女大生急忙到緬甸　爆是為了「新男友」

▲▼ 。（圖／）

▲靜宜大學大二林姓女大生目前人在緬甸。（圖／翻攝臉書）

文／中央社

靜宜大學林姓女大生上個月失聯，警方追查，她隻身前往桃園國際機場，3月30日已出境，目前人在緬甸。林女匆忙到緬甸是否與「新男友」有關，警方正釐清男子身分。

林姓女大生3月29日與家人失去聯繫，警方查出，她在30日上午已搭乘飛往倫敦的航班，中途下機到泰國，人目前正在緬甸。但因林女的舊手機在上個月分手的李姓前男友手中，警方找來李男詢問，以釐清案情及林女出國目的。

根據自由時報報導，林女的24歲李姓前男友從事零工，他有過詐欺前科，兩人因「新男友」介入而分手，李男輾轉得知林女曾說要出國，曾提醒她不要被騙了，林女失蹤後，李男一度憂心林女的安危並推測她已經出國。

▲▼ 失蹤靜宜女大生。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲林女的24歲李姓前男友從事零工，且有過詐欺前科。（圖／記者游瓊華翻攝）

林女自網路認識的新男友真實身分為何，現在僅知道這人到緬甸已有一段時間，但此次林女匆忙到緬甸，是否與「新男友」有關，警方目前正在調查釐清。林女失聯後，警方掌握她搭乘白色自小客車到桃園國際機場，一路到出境都是隻身一人。

台中市警察局晚間指出，目前已掌握女大生入境緬甸仰光，正透過外交部及警政署駐外聯絡官管道，查明女大生在緬甸行蹤並協助返台，初步已經排除遭人蛇集團控制，但女大生出境詳細原因以及是否牽涉詐騙集團等其他外力因素，警方查證中，希望儘速釐清案情。

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