飛倫敦當掩護！靜宜女大生曼谷落地　等候5小時持護照入境仰光

▲靜宜女大生失蹤，監視器拍下最後身影。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者邱中岳、莊智勝／台中報導

就讀台中靜宜大學二年級的林姓女大生自3月29日起即失去聯繫，家屬遍尋不著下於2日晚間8時報案，警方經抽絲剝繭追查，發現林女3月30日就已離境，搭上飛往英國倫敦的班機，但卻中途於泰國曼谷下機，刑事局國際科追查後發現，林女落地後在曼谷停留約5小時，隨後再持護照飛往緬甸仰光，目前人還在緬甸境內。

據了解，林女是桃園人，在台中就讀靜宜大學，原本此次清明連假與家人約好要返鄉，不料當天卻沒回家，母親撥打手機後，發現門號竟然是前男友李男使用，2人察覺有異後立即前往林女租屋處尋找，意外發現房間內有新手機的空盒，立刻前往通訊行利用女兒身分證號碼查詢，才找出她已買一個新的門號使用。

警方接獲報案後立即展開搜索，發現林女手機門號最後關機時間為3月30日上午8時許，基地台位置在桃園市大園區航站南路一帶，透過移民署入出境資料，確認林女已於3月30日上午8時許，搭乘長榮航空飛往倫敦之班機出境，並於中途轉機時於泰國曼谷下機。

刑事局國際科駐泰聯絡官進一步追查，發現林女在曼谷落地後停留約5小時，隨後搭機持護照入境緬甸仰光，目前人仍在緬甸境內。由林女移動軌跡可以發現，她事先已有縝密計畫，一開始機票目的地飛往倫敦疑似就是為了掩人耳目，中途輾轉、大費周折前往仰光，動機、目的都還不清楚，目前尚無法完全排除人蛇集團介入可能。警方現正進一步嘗試與林女連繫，同時正在釐清林女落地後是否有人接應、以及接應者身分為何。

▼靜宜女大生失聯，家屬心急PO文找人。（圖／翻攝臉書社團沙鹿之美）