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社會 社會焦點 保障人權

新社公墓驚見男屍！檢偵破「台版柬埔寨」詐團　對16嫌提起公訴

▲▼男子只想賣帳簿，和人發生口刀角，被毆打致死棄屍公墓超過20個小時，還好有人良心不安而報警。（圖／民眾提供，下同）

▲林姓死者遭詐團成員虐殺，棄屍在新社公墓草叢中。（圖／民眾提供）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中市新社區第七公墓111年12月8日凌晨發現一具男屍，林姓死者被棄屍公墓內草叢，案經檢警追查，發現棄屍行為係由劉姓嫌犯等人所為，檢察官立即核發拘票，將涉案9人拘提到案，並由法院裁定羈押禁見獲准；案經向上溯源，檢警陸續查緝柯嫌等7人到案，亦聲押獲准。今(7日)全案偵結，檢察官對涉案16人提起公訴。

台中地檢署指出，柯嫌等16人自111年9月起加入由「藍道」、「團塊塊公主」、「公爵」等人發起的犯罪組織，並與境外機房合作，在台成立「水房」，專責處理詐團詐欺金流及車隊(管理人頭帳戶提供者)，擔任「水商」，於臉書、LINE等平台發出求職、貸款或節稅需要提供帳戶之訊息，誘使不知情的民眾上鉤，與詐團聯繫，進而遭到私刑控制、拘禁。

檢警追查，本案受害人達15人，經手詐騙金額達新台幣8400萬元，控房人員除以電擊器、球棒、橡膠槌、鎮暴槍等凶器施暴、強盜財物外，更對女性被害人猥褻騷擾。其中死者林男因不斷掙扎、反抗，遭集團成員鄭嫌等4人持手銬、棍棒敲擊頭部，導致傷重不治死亡，並棄屍在新社公墓。

檢警追查後，率先逮捕棄屍的劉姓嫌犯等9人，後向上溯源，又在逮獲柯嫌等7人到案，均聲押禁見獲准。檢方今偵結，將涉案16人依違反組職犯罪防制條例、洗錢防制法、遺棄屍體、傷害、拘禁、加重強盜、加重詐欺、加重強制猥褻等罪，依法提起公訴；其中鄭嫌等4人涉及殺人罪，檢方也依法提起公訴，並強烈建議法官裁定續行羈押。

檢方審酌本案被告16人僅因貪圖一己私利，對無辜被害人施以慘無人道之凌虐情事，造成被害人身心嚴重受創，更有被害人因此喪命，犯行泯滅人性，毫無情可憫恕，建請法院量處最重之刑，並將持續追查幕後首腦，以求將不法集團澈底瓦解。

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