他列出靜宜女大生「怪異行徑時間軸」　驚曝1線索：應該滿精彩的

▲女大生3月30日偷偷離台，目前人在緬甸。（圖／記者游瓊華翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

本與家人說好清明節返家，如今就讀靜宜大學林姓女大生已失蹤10天，警方追查她已入境緬甸，並懷疑林女是要去找「現任男友」。不過有鄉民列出女大生失聯時間軸，認為最大嫌疑者就是李姓前男友，尤其「送手機還不扯啦，扯的是門號一起送？」並給1線索「去查男的財務狀況吧，應該滿精彩的！」

目前20歲林姓女大生仍下落不明，就有網友在PTT整理她的「怪異行徑時間軸」，如下：

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3月29日：早上有在校園發現林女身影，且早已辦了新門號。

3月30日：8:30女新門號訂定位在桃園機場，警方證實同時間離境飛倫敦；當天早上媽媽表示有收到女兒傳早安圖，說好淸明要回家卻一直聯絡不上。

4月2日 家屬狂打舊手機，結果是（前）男友接，並到女兒宿舍內查看，屋內幾乎被搬光。

▲女大生最後身影。（圖／記者鄧木卿翻攝）

據查，林女與有詐欺前科的李姓前男友交往時，曾共用手機，而在案發前一個多禮拜才2人才分手，原因是李男經濟狀況不穩，林女決定離開。由於林女把手機送給李男，這讓網友質疑，「送手機還不扯啦，扯的是門號一起送？你（李男）還真的在用？那早安圖誰傳的？」

網友認為，李男曾是詐騙集團成員之一，沒道理要用這支手機門號，畢竟出事了一定查到身上來，因此懷疑2個可能性，「兩人根本沒分手」或是「這男的根本就不是男友，雙方沒交往過」。

網友繼續猜測，或許李男有不可告人的祕密，因此連哄帶騙要林女幫他，才鋌而走險出國，「可能是被騙帶機密資料啥的，所以林女出國，男的拿手機幫女的在國內做掩護。」最後，網友也給一條路找線索，「去查男的財務狀況吧，應該滿精彩的！」

文章曝光後，底下網友也認為嫌疑很大，「早安圖是前男友傳的吧，舊手機是用來混淆視聽，應該是說服女生要幫忙順利出去，如果我是家人，一定打到這男友說實話」、「推理合理」、「所以我就說先查那男的背景」、「這男的真的問題很大，說不定還不是男朋友，只是刻意誤導警方辦案也不一定」、「詐欺前科的人講話根本不能信」、「到底是怎麼弄到拿到她舊手機加門號，還讓她自己乖乖去辦新門號...這實在是？」「根本不是男友，自己跳出來說男友」。

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）



不過，另有一說林女匆忙到緬甸是為了找「新男友」，且是透過李男才結識現任男友，目前警方正釐清男子身分。根據警方調查，林女現任極有可能在緬甸從事詐騙，而林女到緬甸有2種狀況，一是單純去找現任男友，二則是被騙去從事詐欺行業淪為「豬仔」。