慈友會公益市集助土耳其重建家園　企業家夫人勸募反應熱烈

▲慈友會的企業家夫人們勸募邀集近40個攤位，於3/10(今)起至3/12(日)舉辦「手手福市集」。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

台灣各界捐贈大量物資及專款協助土耳其賑災，慈濟基金會賑災小組結合土耳其聯絡處志工挺入災區發放日用品與現金券，並設定中、長期資助計畫，協助災民重建家園與信心，為讓愛心延續不間斷，由慈友會的企業家夫人們勸募邀集近40個攤位，於3/10(今)起至3/12(日)舉辦「手手福市集」，義賣所得全數捐贈慈濟基金會賑災，吸引熱心民眾響應做愛心！

▲「手手福市集」不只有二手品還有許多全新商品，活動開跑首日湧入人潮。

街頭募款後又再舉辦市集，慈友會李憶慧師姐說「發現物資運送進土耳其災區有許多困難，且耗費時間，因此土耳其、約旦當地的慈濟志工，直接在沒有受災的地方採買最需要的東西發送給災民最快，並與當地330家商店談好，發送現金券給災民，讓民眾直接去店裡採買需要商品由慈濟結帳，接下來還有中長期計畫，為災民提供安定生活、心靈、身體的協助，這些計畫需要源源不絕的資金，因此，決定再舉辦市集募集愛心」，取名「手手」就是二手的意思，現場不只有二手品還有許多全新商品，包括東森自然美、台塑生醫等全新品牌商品，以及香奈兒、柏金包等二手精品，甚至自家種植蔬菜的師兄、「Piggy Jp日本購」和「The Alter」日本商品網購賣家、Judy Chao珠寶設計師都共襄盛舉。

▲慈友會會員郭琦玲在現場義賣東森自然美保養品很受歡迎。

▲台塑生醫生活用品推出市場最低7折價進行義賣。



市集中集結東森自然美、台塑生醫、力增飲、瑞醫、小小樹食、super golf 衣服、Vera Wang禮服、Choice品牌服飾、品盛十食禾穗、蔬食鋪、寬泰食品、味覺的感動等品牌，攤攤都很精彩，其中由慈友會會員郭琦玲在現場義賣東森自然美保養品，甚至以超低買1送1優惠響應土耳其賑災，郭琦玲說「參與義賣活動非常快樂，上人說要捐你喜歡的東西，人家才會喜歡，我特別選我很喜歡的瞬效保濕卸妝膏、極地雪玫瑰精萃、極地雪玫瑰乳霜等3款東森自然美商品，活動一開始，很多人一次3款全買再送3款，非常受歡迎」；台塑生醫洗髮精、牙膏等生活用品也推出市場最低7折價進行義賣，賣出多少即捐多少。

▲▼現場二手精品服飾、鞋包區1000元起，吸引許多民眾前來挖寶。

現場二手精品鞋包區吸引許多人潮，品牌包含Chanel、Fendi、Prada、miumiu等數十個精品品牌，祭出160雙鞋、60件衣服、20件包包，價錢只要1000元起，其中還有不少全新服飾，吸引許多民眾前來挖寶，二手精品攤位說「這次義賣的商品全是老闆及朋友共同募集而來，義賣所得全部都會捐出去，第一天早上就湧入不少客人，把很多好物買走了，第一次參加的我覺得很驚訝又熱血」；現場還有鏡片業者以市價2折價格義賣D&G、Anna Sui太陽眼鏡，傳遞一同分享的理念給所有人。

喜歡挖寶的你別錯過本週末3/10~3/12推出的「手手福市集」，美食、精品、保養品、生活用品、可愛小物一應俱全，逛街買喜歡的東西，療癒身心的同時也能做愛心喔！