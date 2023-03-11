大家功德會義賣藝術品！藍綠立委合體喊價　2小時募集2千萬

▲立委黃國書（圖左）手書「十年磨一劍」致贈大家功德會，圖右為大家功德會理事長羅達仁。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、翁子皓／彰化報導

大家功德會昨晚(10日)席開百桌在林酒店舉辦藝術品慈善拍賣會，許多企業家響應出席，藍、綠立委更組成「愛心拍賣團」幫忙喊價，最終統計28件藝術品拍賣款項及捐款，2小時共募集2000多萬，這筆善款主要將做為弱勢學童的助學金使用。

▲▼藝術家蔡尉成銅雕作品「有餘」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這場慈善拍賣會十分盛大，台下齊聚千名熱心公益的政商人士與地方仕紳，包括群園基金會創辦人呂崇民、經營幸福企業美名的全拓工業董事長吳崇讓、文賀公司董事長李新傑、亞哥開發建設董事長廖紀友、驗光師公會全國聯合會監事會召集人賴永盛等人，由於今年是大家功德會成立滿10周年，擅長書法的立委黃國書也特別手書「十年磨一劍」的作品致贈大家功德會，見證該會行善之路。

▲藝術家子問作品「大覺」。（圖／記者唐詠絮翻攝）



大家功德會理事長羅達仁表示，大家功德會在2020年首度舉辦慈善拍賣會，當時7件藝術品拍出888萬元，但前2年因疫情暫停停辦，今年為促成活動復辦，理監事會成員及會員自掏腰包認捐支出餐費、活動費用，不動用會務捐款，並廣邀各界捐贈藝術品，最後收到28件各界捐贈供拍賣的藝術品，為節省拍賣時間，18件藝術品規劃預拍、預購，所得已達415萬，其餘10件藝術品登台拍賣，起標價總計逾300萬。

本次義賣的藝術品，其中包括已逝建築及美學名家漢寶德的書法「清風朗月」、曾與APPLE合作的義大利藝術家Elena Salmistraro作品「MICKEY FOREVER YOUNG」、油畫家蔡玉葉的作品「印象山水」、日本當代藝術家中村萌的木雕作品「ON THE WAY HOME」、日本藝術家村上隆的版畫「圓相」、雕塑家黃筠茜的作品「夢想國度」等。

此外，有一張NBA巨星麥可喬登與冠軍球員大鳥博德場上競技的簽名海報，被以45萬預購收藏，更生人藍元昌捐贈的水墨畫「花開富貴」，以36萬價格被預購收藏，拍賣會壓軸的競標藝術品則是知名藝術家蔡尉成銅雕作品「有餘」，起標價88萬，最後以130萬拍出，由宏仁醫院董事長陳鴻銘得標。

立委黃國書、張廖萬堅、黃秀芳、莊競程、楊瓊瓔、江啟臣等人合組「愛心拍賣團」，不分黨籍輪番上台介紹藝術品並協助喊價拍賣，立委紛紛卯足全力喊破喉嚨，炒熱現場氣氛，為拍賣會創造高潮，最後10件藝術品共拍出805萬，加上18件預拍、預購的415萬，28件藝術合計拍賣價格共1220萬，加上會員專案捐款，總計獲2079萬經費，該筆金費將做為弱勢學童的教育基金。

大家功德會執行長汪開宏表示，大家功德會成立10年來，扶助不少弱勢清寒學子，也長期資助南投旭光高中空手道團隊，該團隊去年參加全中運拿下5金6銀10銅的佳績；大家功德會除辦理課後照顧班、寒暑假課業輔導、品格讀書營、發放清寒獎助學金，也延伸到照顧中、彰、投弱勢家庭，並透過「築夢學田」、「夢想+」等助學圓夢計畫鼓勵學子自勵並大膽學習、圓夢。

汪開宏說，這次席開100桌，有20桌是邀請資助的學生一起用餐，包括去年拿下世界次青少棒錦標賽冠軍的台中中山國中棒球隊，也是功德會長期資助學校，晚上共有16所來自中彰投接受「夢想+」助學圓夢計畫的中小學學生到場，晚會也表揚第三屆、第四屆「築夢學田」的資助學子，以旭光高中三年級學生詹心妤為例，當選國手後，去年12月在烏茲別克的空手道亞洲錦標賽榮獲青少年女子個人對打第二量級銀牌，斗南高中林佳鈺在本會支持下，目前已進訓國家訓練中心，擔任舉重女神郭婞純陪練員。

總統府秘書長林佳龍致詞表示，大家功德會行善有目共睹，去年獲內政部頒發「全國性社會團體公益貢獻獎」銀質獎，看到滿場愛心企業家齊聚，高舉雙手競標買下藝術品，讓他內心十分既敬佩又感動。