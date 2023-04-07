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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基層焦慮盼藍營快徵召　侯友宜向黨中央喊話：有睿智面對所有挑戰

▲▼新北市長侯友宜。（圖／記者蘇晏男攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者蘇晏男攝）

記者崔至雲／新北報導

面對國民黨2024佈局，中廣董事長趙少康表示，國民黨遲未徵召，讓支持者心急，更直接向黨主席朱立倫喊話，持續這種「不清不楚」的風格，故弄玄虛，2024選戰根本不用打。新北市長侯友宜今（7）日受訪時，媒體問到此議題，並追問是否想快速被徵召？他表示，在黨的機制底下，相信黨會有睿智去面對所有挑戰，凝聚所有的人的力量，團結共同面對。

郭台銘日前從美國返台，宣布爭取國民黨提名參選2024總統，國民黨會由誰來征戰總統大選備受關注。趙少康6日就在臉書喊話，郭台銘正式表態，新北市長侯友宜也展現高度意願，國民黨既然要徵召，人都表態了還等什麼？朱立倫要當總教練，就必須真誠團結、無私無我的奉獻，不能有一點私心。

侯友宜今上午出席綠湖公園地下停車場暨生態公園啟用典禮，被問到是否想被徵召？因為趙少康認為，國民黨再不推出候選人，2024選戰根本不用打了。侯友宜表示，在黨的機制底下，他相信黨他會有睿智去面對所有挑戰，一起凝聚所有的人的力量，提出更好的方法為國家、為人民解決問題，大家團結共同面對。

媒體追問，藍營內部民調是否有了解？他認為該納入誰？該怎麼做？侯友宜說，內政問題百廢待舉，物價波動使著人民過日子非常辛苦，當前應是凝聚所有的力量來面對挑戰，傾聽人民的聲音、解決人民的痛苦，這才是當前最重要的事。
 

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