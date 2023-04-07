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國中妹「短裙後涼涼」！碩男捷運手扶梯上下40分　這招壞壞露餡

▲▼電扶梯,手扶梯。（示意圖／Pixabay）

▲吳男在捷運站手扶梯上上下下，還都跟在短裙女後面，法官認為實在太怪異，不採信他的辯詞。（示意圖／Pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

碩士畢業的吳姓男子在台北捷運古亭站的手扶梯，偷掀一名國中制服妹的短裙並偷拍，他被逮後辯稱「是耳機線太長不小心勾到裙子」，法官又發現他在古亭站內待了近40分鐘，還不斷上上下下跟在穿短裙的女生後面，吳男又說是「訊號不好在找網路」，但說詞實在漏洞百出不合常理，法官不採信，依成年人故意對少年犯窺視身體隱私部位罪處6月徒刑，可易科罰金。

根據判決，吳男2021年5月11日晚間9點10分進入台北捷運古亭站，卻在裡面待到9點46分才離開，一名穿著制服短裙的15歲國中女生，感覺到後面裙子有異常撩動，轉頭一看就發現吳男緊跟在後、眼神飄移，馬上察覺可能遭到偷拍，趕緊回到家告訴家人，並陪同報案。

警方調閱監視器影像，發現吳男待在捷運站內近40分鐘，不但在2號出口旁手扶梯多次上下進出，還每次都站在穿短裙的女性後面，最後被國中女生察覺後，才離開捷運站。

吳男辯稱，他是到捷運站附近上完聲樂課，先到站內上廁所，剛好用手機處理一下公事，但網路訊號不好、就上上下下尋找訊號穩定的地方，又剛好在上手扶梯時前方都是短裙女性，而他又一邊以耳機聽音樂，耳機線太長才不慎勾甩到前方的國中女生，進而衍生誤會。

國中女則指出，她當天感覺裙子後面涼涼的，裙擺好像被手指向上掀起來的感覺，當時並沒有風，如果是風吹動、裙擺也不會向上停留這麼久，一回頭就看到對方雙手持手機、眼神飄開，她當下就想到可能遭到偷拍。

法官檢視影像，認為一般旅客搭手扶梯的習慣，多為依序排隊站在右側、並與前方旅客保持距離，但吳男卻都往前行走數階，緊跟上前方短裙女性，反覆拿出耳機線又拔除的舉動也很不自然，在捷運站待了近40分鐘、還不停上樓下樓，也不可能每次都剛好在短裙女性後方，種種的行為跟說詞都極不合理，認為吳男強詞狡辯，不予採信。

而吳男噁行並非第一次，在2019年間搭公車時偷摸鄰座熟睡女子胸部，犯性騷擾防治法判拘役40日，這次又未見悔改犯罪，依成年人故意對少年犯窺視身體隱私部位罪，處有期徒刑6月，可易科罰金，全案可上訴。

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