獨／看完五月天卻斷氣送進ICU　29歲新竹妹「昏迷3天未醒」

▲吳姓女子昏倒在捷運站，當時透過AED搶救 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖／高雄報導

知名樂團五月天31日晚間在高雄世運主場館開唱，演唱會結束晚間11時許散場時，一名29歲吳姓女歌迷於高捷世運站出口突然倒下，發生喘不過氣的情況，一度沒有呼吸心跳，經AED搶救送醫後，從死神手中搶回一命，雖然目前生命跡象穩定，不過人還沒有清醒。

據指出，這名29歲的吳姓女歌迷，有先天性的心臟病史，在捷運站發生昏迷之後送往醫院，不過就在救護車上頭一度失去呼吸心跳，經過搶救恢復生命跡象送進加護病房，不過根據了解，雖然吳姓歌迷生命跡象穩定，但是人還沒有清醒過來，若是要處理後續治療問題，還前提還是得要先恢復意識，才能進一步評估病況。

這起案件就發生在3月31日晚間11點，當時參加完五月天演唱會的吳姓女子散場來到捷運站，當時吳女從捷運世運站1號出口上月台層，昏倒於月台層旁之售票機，11時5分左右，捷運警察發現此狀況，立即通報捷運公司，適巧遇有護理背景的旅客經過，先以站體內AED急救器施救，23時20分送醫。

對此，五月天演唱會的主辦單位相信音樂表示：「透過市府關心該歌迷身體狀況，所幸已恢復心跳，希望她身體早日康復。」