拔魚缸插頭「害死2條魚」老公氣炸了！人妻賠5千嗆：我比不上魚嗎

▲魚缸內的魚都死了。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「為了幾條破魚跟我鬧脾氣，你自己跟你的魚待著吧！」一名網友發文表示，她日前為了幫手機充電，拔掉老公魚缸的插座，但事後因忘了插回去，導致2條魚都死了。眼見老公發火，她趕緊把5000元匯過去，怎料對方卻回「加一個0都買不起」，讓她很傻眼。不過貼文曝光後，多數網友也罵爆。

這名網友在「匿名公社」上，以「剛剛跟老公大吵一架」為題發文，提到日前她為了幫手機充電，暫時拔掉老公魚缸延長線的插座，不過後來電充好了，她卻忘記把插座插回去，導致魚死光。原PO表示，老公出差回家一看到魚死掉，便對她大小聲，「他的什麼過背什麼巴卡雷龍都死了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO感到不解，「我不過只是插座沒有插回去而已，他有必要這樣嗎？我比不上兩條魚嗎？」不過她也隨即匯了5000元給老公買魚，只是對方卻說「加一個0都買不起」。

▲原PO匯了5000元給老公。示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

事後原PO不禁傻眼表示，她都已經示好了，最好一條魚有這麼貴，「整天在那邊弄他的魚，真的很傻眼，有這個時間不去多賺一點錢，弄這種沒有意義的東西！」她也抱怨老公像個小孩一樣，為了魚和她鬧脾氣，「真的配不上老娘！」

貼文曝光後，底下網友全看傻眼，「印象中那種魚好像還蠻貴的耶，不是都要萬起跳的」、「你這行為大概也不是第一次做的，而且你也沒尊重他的喜好，你說他每天弄魚，這代表他的愛好就是這幾條魚」、「快點離吧，真替你老公不值」、「做錯事還理直氣壯」。不過也有網友質疑，「創作文吧？用Google查都查得到價格了」、「故事很爛」。

據了解，由於巴卡雷龍（巴卡鱧）相當稀有，所以價格也高，有商家賣10萬元左右。不過根據國貿局「限制輸入貨品表修訂項目表」指出，巴卡雷龍被列為「管制輸入」。