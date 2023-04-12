教育部准了！經國學院改回「德育護理學院」拚招生　最快5月掛牌

▲經國管理學院將改名為德育護理健康學院。（圖／摘自經國學院網站）

記者許敏溶／台北報導

少子化衝擊招生，私校又首當其衝，而位於基隆的「經國管理暨健康學院」，日前向教育部申請改名為「德育護理健康學院」，本周一（10日）已經獲得教育部私校諮詢會通過，校方規劃5月13日校慶舉辦揭牌典禮，但專家指出，該校7成收入來自學雜費，故改善招生是首要任務，而要吸引學生就讀，則要建立學校特色，否則光是改名對學校整體幫助有限。

經國管理暨健康學院在民國56年創立，原名為德育護理專科學校，護理是該校特色科系，為紀念前總統蔣經國為台灣的貢獻，校方在91年時改名為經國管理暨健康學院。

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不過，受到少子化影響，經國管理暨健康學院111學年新生註冊率僅有56.63％，但由於護理人員需求量大，台灣人口老化後長照人力需求量也大，校方在審慎考量後，將改名為「德育護理健康學院」，教育部在本周一的私校諮詢會已經通過，校方預計在5月13日校慶時辦理揭牌。

靜宜大學監察人陳振貴指出，經國管理暨健康學院的7成收入來自學雜費，所以改善招生是該校首要任務，而要吸引學生就讀，則要建立學校特色，才能吸引學生就讀，否則光是改名只換湯卻不換藥，對學校整體幫助有限。