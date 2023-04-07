　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

手刀加好友！網友分享加愛爾康LINE好友　報名電影趴成功5天份隱眼只要49元

▲▼愛爾康日拋,水感鏡片,網友。（圖／取自網路）

▲網友在社群分享用49元領到愛爾康水感鏡片隱眼好康。（圖／翻攝網路，下同）

消費中心／綜合報導

覺得戴眼鏡很笨重，很多學生及上班族都是天天戴隱形眼鏡，看到厲害的隱形眼鏡也都想要嘗試看看，近期爆紅的隱眼是網友推爆的愛爾康日拋隱眼水感鏡片，久看電腦也不乾，保濕有感的效果吸引網友們討論，有網友在Dcard分享實測結果「收到愛爾康官方LINE活動，報名電影趴可用49元換5天份水感鏡片，平常上班都戴這個，收到訊息速速去領一份，49元真的很划算，４月電影趴感覺也很好玩，到時我也會去」，限時銅板價體驗就能拿到隱形眼鏡，吸引愛爾康鐵粉手刀跟進加LINE好友「感謝分享，已加好友」！

▲▼愛爾康日拋,水感鏡片,網友。（圖／取自網路）

▲加愛爾康LINE好友報名電影趴可用49元換5天份水感鏡片。

長時間戴隱形眼鏡，最怕戴沒多久眼睛就覺得異物感很重、乾澀不舒服，不少網友們在留言中稱讚水感鏡片好戴，戴過都成擁護者，「我平常也是戴愛爾康的！！」、「好讚！有看到網紅xx也有發文分享」，直呼「愛爾康水感鏡片」戴過就回不去」，品牌強調，愛爾康水感鏡片具獨特保濕含水層，長效、保濕、柔軟等優點，長效水潤提升舒適度，雙眼告別異物感，且有第一級UV防護，讓小編實戴一天後也狂讚「真的超有感」；不少愛用網友一看紛紛表示「感覺很讚，趕快手刀報名」、「沒戴過愛爾康，可以換來試看看」。

▲▼愛爾康日拋,水感鏡片,網友。（圖／取自網路）

▲網友看到好康，紛紛搶著報名撿便宜。

愛爾康水感鏡片擁有獨家智能水感科技，產品強調獨特保濕含水層，讓雙眼一直水水、長效、保濕、柔軟的水感型矽膠鏡片，長時間配戴能保持清晰視力、保濕舒適，非常適合擁有精采生活的你，加入官方LINE就可以申請水感體驗包，一付不到10元就可以入手，網友大讚「算下來一份不到10元，還蠻讚的」、「我常去的門市買，現在還有做2盒送10片，很划算」，還提醒「官網找不到＋1，要從LINE的連結點進去才有喔」！

同時愛爾康還在4/15要於華山舉辦#一直水水電影趴，連續播放電影16小時不間斷，刷新你的觀影時數！挑戰成功還可以１元拿走半年份的水感鏡片，更有機會獲得Switch遊戲機！吸引網友們很期待想要挑戰一「鏡」連看16小時的紀錄，直接在留言處標示同學一起來挑戰「是戴隱眼看一整天就算挑戰成功嗎？有心動」、「我有申請成功，但我覺得眼睛沒問題，痛得是我的屁股吧」、「笑死，好寫實」！

想要體驗網友眼中的舒適有感，４月１４日前加入愛爾康官方LINE申請5天份水感體驗包只要49元，換算下來一付不到10元，網紅XX實測申請步驟，手把手教網友怎麼申請試用包，過程居然只花15秒填單即申請完畢，在文中大讚這次愛爾康真的很有誠意，粉絲們跟進申請後也驚呼「花15秒就填好表單了，這點超讚」、「以為要花個一分鐘填寫」、「不想直接買一盒來試，這個很不錯」！

體驗網友眼中的舒適有感►►►https://maac.io/21jwu

北市衛器廣字第112040012號

ET快訊
快訊／馬英九啟程返台！　登機前回頭抱拳致意
快訊／蔡英文今返台　廣東突宣布「軍事演習」警告
台中受刑人脫逃畫面！前妻載到監獄門口　他轉身躲草叢落跑
女大生「疑為愛赴緬」有3大疑點　Dcard卻因這事炸鍋
民生社區人氣咖啡店突歇業！　器皿、家具特價出清
女大生「不是去KK園區」！　內行見路線揭密
大谷翔平投出「邪惡滑球」！　位移48公分

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

小凱老師帥氣登場必備神物！開箱激推絕美彩色放大片

手刀加好友！網友分享加愛爾康LINE好友　報名電影趴成功5天份隱眼只要49元

快揪同事衝了！　超商「大杯特濃拿鐵買1送1」爽喝3天

超商獨家！隱藏版「哈根達斯雪酥」開賣了　咬下是超濃草莓冰淇淋

大潤發加碼普發6000優惠！夏季家電滿額現折　買冷氣最高省萬元

【廣編】普發6千拚旅遊買氣！喜鴻團費最高現折1萬

肯德基獨家推出「7吋原味大蛋撻」！還有抹茶、可可、珍奶口味

4月連假一放回不去！網推「收心5招」成功率＋CP值超高

周末小確幸！　超商連3天「霜淇淋買1送1」口味任選

三週瘦7公斤! 中醫花草燃脂茶啟動「FG瘦體素」

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

SHINee泰民退伍！素顏直播害羞惹　狂捏臉頰肉…笑喊：是大叔啦XD

巨石掉落砸阿里山森林鐵路　50旅客攔停火車！駕駛急煞

跳躍前...喵皇準備動作超漫長　網友急壞：我抱你過去好了！

快訊／出境前1天　靜宜女大生「全身黑+馬尾」最後身影曝光！

手刀加好友！網友分享加愛爾康LINE好友　報名電影趴成功5天份隱眼只要49元

快揪同事衝了！　超商「大杯特濃拿鐵買1送1」爽喝3天

超商獨家！隱藏版「哈根達斯雪酥」開賣了　咬下是超濃草莓冰淇淋

大潤發加碼普發6000優惠！夏季家電滿額現折　買冷氣最高省萬元

【廣編】普發6千拚旅遊買氣！喜鴻團費最高現折1萬

肯德基獨家推出「7吋原味大蛋撻」！還有抹茶、可可、珍奶口味

4月連假一放回不去！網推「收心5招」成功率＋CP值超高

周末小確幸！　超商連3天「霜淇淋買1送1」口味任選

三週瘦7公斤! 中醫花草燃脂茶啟動「FG瘦體素」

咖啡第2杯半價、鍋具買1送1！全台通路「超殺優惠」懶人包

快訊／不只台灣！大陸宣布「制裁哈德遜研究所、雷根圖書館」

首爾房價高到難以負擔　中等收入家庭「100戶公寓只買得起3戶」

謝國樑有意推動共享運具　考量基隆地形「不一定是YouBike」

快訊／ATM領6000！4／10凌晨12點開跑　2道門防堵銀行偷跑

未來一周天氣2階段變化！下周轉乾熱　水氣再增時間曝　

派出所變ATM了！花蓮萬榮鄉警方代發6000　1335人已872人領取

百想電影入圍名單！李政宰3身分入圍4項　湯唯時隔12年「再登韓搶影后」

水獺逛大街人類束手無策　《星洲水獺家族》揭開野生動物獅城崛起

女兒等不到母親回家！報警才知登虎頭山墜坡 警消聯手救援

大谷翔平爭奪戰　道奇、巨人、洋基資金雄厚球隊都想搶

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

消費熱門新聞

速食店買披薩送炸雞爽吃到月底！

超商周末限定吃霜淇淋買1送1！

姓名對中3字任1字喝超商美式23元

超商大杯特濃拿鐵買1送1連喝3天

超商獨家開賣「哈根達斯雪酥」！

大潤發推6000放大！冷氣最高折萬元

肯德基推出「7吋原味大蛋撻」

4大超商「開工咖啡優惠」懶人包

麥當勞「5大品項買1送1」今天限定刮

跑路三個月　法蝶闆娘愚人節發聲

4大超商連假咖啡優惠懶人包！

別因低溫錯過孩子補鈣好時機！

超商美式、拿鐵買3送3今天限時搶

限時1天！超商美式、拿鐵只要10元

更多熱門

相關新聞

純情男4年借354萬寵愛甜美女網友 見真面目嚇傻「全都是P的」

純情男4年借354萬寵愛甜美女網友 見真面目嚇傻「全都是P的」

居於武漢的男子小董（化名）2018年於交友軟件認識了女子小倩（化名），兩人相談甚歡，加上小倩顯示的相片非常甜美，他們僅聊了1周便發展成遠距離戀人關係。交往後小倩多次以不同藉口，如父親生病、寓所需要裝修等理由向小董借錢，每次金額達6至20萬人民幣（約26至88萬元新台幣）不等，小董出於對女友寵愛，往往答應要求，短短4年便借出約80萬元人民幣（約354萬元新台幣）。

「脫北者天堂」房價2年漲38％　內行示警：衝過頭

「脫北者天堂」房價2年漲38％　內行示警：衝過頭

高雄綠衣怪男尾隨國中妹！家長直擊搭訕嚇壞　超傻眼真相曝

高雄綠衣怪男尾隨國中妹！家長直擊搭訕嚇壞　超傻眼真相曝

恐怖情人肖想她女兒！單親媽咬牙6度遭性侵

恐怖情人肖想她女兒！單親媽咬牙6度遭性侵

他轉發取締片罵「廢X警察」　10網友幫腔慘了

他轉發取締片罵「廢X警察」　10網友幫腔慘了

關鍵字：

愛爾康日拋水感鏡片網友

讀者迴響

熱門新聞

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

澎恰恰又欠債！認犯致命錯誤

撿骨驚見棺內多1具乾屍！竟是受虐媳報仇

小情侶「開窗車震」　畫面瘋傳被罵爆

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

即／排除人蛇集團涉入！失蹤女大生自行出國

復航墜河43死慘案！　機長竟下「1指令」鑑識員瞬間心涼

77老大長腿網紅女友身分曝光！　3年前「合拍豐胸片」

速食店買披薩送炸雞爽吃到月底！

靜宜失聯女大生　前後男友都「有詐」

新北男自撞昏迷！iPhone14自動報案救命

5歲童石頭丟鹿　虎媽當眾震撼教育

在家穿T恤+內褲！哥哥女友嫌不得體：色誘家人？

更多

最夯影音

更多
滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援
低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面