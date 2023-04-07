手刀加好友！網友分享加愛爾康LINE好友　報名電影趴成功5天份隱眼只要49元

▲網友在社群分享用49元領到愛爾康水感鏡片隱眼好康。（圖／翻攝網路，下同）

消費中心／綜合報導

覺得戴眼鏡很笨重，很多學生及上班族都是天天戴隱形眼鏡，看到厲害的隱形眼鏡也都想要嘗試看看，近期爆紅的隱眼是網友推爆的愛爾康日拋隱眼水感鏡片，久看電腦也不乾，保濕有感的效果吸引網友們討論，有網友在Dcard分享實測結果「收到愛爾康官方LINE活動，報名電影趴可用49元換5天份水感鏡片，平常上班都戴這個，收到訊息速速去領一份，49元真的很划算，４月電影趴感覺也很好玩，到時我也會去」，限時銅板價體驗就能拿到隱形眼鏡，吸引愛爾康鐵粉手刀跟進加LINE好友「感謝分享，已加好友」！

▲加愛爾康LINE好友報名電影趴可用49元換5天份水感鏡片。

長時間戴隱形眼鏡，最怕戴沒多久眼睛就覺得異物感很重、乾澀不舒服，不少網友們在留言中稱讚水感鏡片好戴，戴過都成擁護者，「我平常也是戴愛爾康的！！」、「好讚！有看到網紅xx也有發文分享」，直呼「愛爾康水感鏡片」戴過就回不去」，品牌強調，愛爾康水感鏡片具獨特保濕含水層，長效、保濕、柔軟等優點，長效水潤提升舒適度，雙眼告別異物感，且有第一級UV防護，讓小編實戴一天後也狂讚「真的超有感」；不少愛用網友一看紛紛表示「感覺很讚，趕快手刀報名」、「沒戴過愛爾康，可以換來試看看」。

▲網友看到好康，紛紛搶著報名撿便宜。

愛爾康水感鏡片擁有獨家智能水感科技，產品強調獨特保濕含水層，讓雙眼一直水水、長效、保濕、柔軟的水感型矽膠鏡片，長時間配戴能保持清晰視力、保濕舒適，非常適合擁有精采生活的你，加入官方LINE就可以申請水感體驗包，一付不到10元就可以入手，網友大讚「算下來一份不到10元，還蠻讚的」、「我常去的門市買，現在還有做2盒送10片，很划算」，還提醒「官網找不到＋1，要從LINE的連結點進去才有喔」！

同時愛爾康還在4/15要於華山舉辦#一直水水電影趴，連續播放電影16小時不間斷，刷新你的觀影時數！挑戰成功還可以１元拿走半年份的水感鏡片，更有機會獲得Switch遊戲機！吸引網友們很期待想要挑戰一「鏡」連看16小時的紀錄，直接在留言處標示同學一起來挑戰「是戴隱眼看一整天就算挑戰成功嗎？有心動」、「我有申請成功，但我覺得眼睛沒問題，痛得是我的屁股吧」、「笑死，好寫實」！

想要體驗網友眼中的舒適有感，４月１４日前加入愛爾康官方LINE申請5天份水感體驗包只要49元，換算下來一付不到10元，網紅XX實測申請步驟，手把手教網友怎麼申請試用包，過程居然只花15秒填單即申請完畢，在文中大讚這次愛爾康真的很有誠意，粉絲們跟進申請後也驚呼「花15秒就填好表單了，這點超讚」、「以為要花個一分鐘填寫」、「不想直接買一盒來試，這個很不錯」！

體驗網友眼中的舒適有感►►►https://maac.io/21jwu

北市衛器廣字第112040012號