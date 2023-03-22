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社會 社會焦點 保障人權

網友騎重機遭取締　他轉發辱罵「廢X警察」！10網友幫腔全慘了

▲上網,臉書,Facebook。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲陳男轉發網友的影片，與其他幾名網友辱罵警察取締開單，10人全遭判拘役。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／台中報導

一名鄭姓男子騎重型機車遭台中太平分局警方取締開罰，將過程影片上傳網路，陳姓網友看後打抱不平、將內容轉發到臉書社團辱罵「劣質警察」，引起眾多網友同感攻擊「最G8的廢X警察」、「下西下井」等，檢方認為上傳的畫面明顯有該名員警的側臉，將總共10名網友依公然侮辱罪各處拘役10日，可易科罰金1萬元。

判決指出，陳姓男子在2020年12月27日時，在網路上看到鄭姓網友上傳的行車紀錄器影片，內容為鄭男騎重型機車時遭到台中太平分局員警攔查、並開單舉發車牌違規，陳男看後心生不滿，將這段影片轉發到臉書社團「重車日誌-教士」粉絲專頁，並標註「劣質警察」。

PO文引來網友討論，出現許多不雅留言，「這警察一整個剛嗑完的樣子」、「領了納稅人的錢盡是幹這些下西下井的事情」、「警察沒尊嚴？都是被這些拉雞基層搞丟的」、「最G8的廢X警察」、「這個警察無腦眼殘」、「無能警擾民」、「不要再繼續罵這智障了！他爸媽看了會難過」，開單的員警輾轉看見貼文，蒐集相關證據對這些網友提告。

陳男供稱，雖然不認識遭開單車主，但為了爭取平反權益，還是決定替他發布這篇文章並標註派出所，不是要故意污辱員警，其他網友也表示因現今許多情況都對員警開罰標準與公平有質疑，只是為了發洩、或希望有所改正的言論自由，且並不認識該名員警與其姓名，不是針對他進行辱罵。

檢警認為，該影片在公開多數人都可見的粉絲專頁，且拍到該員警清晰側臉，又註明為太平派出所員警，讓這些不雅言論與其產生連結，足以貶低損害員警人格。

法院審後認為，這10名網友本可發表適當合理的評論，卻選擇用羞辱不堪的文字辱罵員警，未尊重他人名譽，又均否認犯行，依公然侮辱罪各處拘役10日，可易科罰金，全案可上訴。

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