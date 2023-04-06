張家界4人集體跳崖！「邪教洗腦」登微博熱搜　官方回應了

▲張家界天門山景區。（圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

大陸湖南省張家界4日下午驚傳，有4名遊客在天門山景區山頂西線玻璃棧道上翻越安全護欄跳崖，3人跳下，1人被周圍遊客及時阻止，但送醫後發現已經服毒，經搶救無效死亡，張家界市相關部門事後證實，當地已成立了專案組在調查處理此事。對此，不少大陸網友猜測，4人恐是遭到邪教洗腦，相關討論一度登上微博熱搜榜。

據《極目新聞》報導，該文件顯示，4月4日13時50分許，接天門山景區報告，有4名遊客（3男1女）在景區山頂西線玻璃棧道距離出口約10公尺處翻越安全護欄跳崖。其中3人跳下，1人被及時阻止後緊急送醫，但因其跳崖前已經服毒，經搶救無效死亡。

▲張家界天門山景區驚傳多人跳崖。（圖／翻攝自極目新聞）

該文件還發布了4名跳崖者的身分資訊，資訊顯示他們分別來自福建、河北、河南、四川，年齡從22歲到33歲不等，3男1女。文件還稱，經公安部門偵查，根據4人遺留物品（遺書）初步認定4人是自殺，遺書中還提到「4人稱自殺是他們自己的想法，與他人無關」

由於死者皆為年輕人，且分別來自不同省份，輕生原因引發陸網議論。許多網友紛紛推測「感覺像邪教」、「怕不是入了什麼邪教組織吧？」、「此情況一般是受邪教或某個頭兒精神控制，奉出錢財並捨身『求法』」、「不知道是太絕望還是因為邪教」、「這是不是被什麼邪教毒害了？」不過，微博稍早已把相關詞條移出熱搜榜。

目前3名跳崖者遺體已全部找到，張家界市永定區委相關部門表示，市里成立了專案組處置此事，公安部門也正在調查，調查清楚後會發布通報。天門山景區則指出，景區正常開放，玻璃棧道已關閉。