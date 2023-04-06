張家界玻璃棧道「4人集體跳崖輕生」嚇壞遊客！3男1女身分曝

▲張家界天門山景區。（圖／翻攝自極目新聞）

大陸中心／綜合報導

大陸社交軟體6日流傳一份文件稱，4月4日下午，4名遊客在天門山景區山頂西線玻璃棧道上翻越安全護欄跳崖，3人跳下，1人被周圍遊客及時阻止，但送醫後發現已經服毒，經搶救無效死亡。4月6日，張家界市相關部門回應此事稱，當地成立了專案組在調查處理此事。

據《極目新聞》報導，該文件顯示，4月4日13時50分許，接天門山景區報告，有4名遊客（3男1女）在景區山頂西線玻璃棧道距離出口約10公尺處翻越安全護欄跳崖。其中3人跳下，1人被及時阻止後緊急送醫，但因其跳崖前已經服毒，經搶救無效死亡。

該文件還發布了4名跳崖者的身分資訊，資訊顯示他們分別來自福建、河北、河南、四川，年齡從22歲到33歲不等，3男1女。文件還稱，經公安部門偵查，根據4人遺留物品（遺書）初步認定4人是自殺。

▲張家界天門山景區。（圖／翻攝自百度百科）

張家界市永定區委相關部門透露，市里成立了專案組處置此事，公安部門也正在調查，調查清楚後會發布通報。

據百度百科，張家界天門山玻璃棧道懸於山頂西線，長60公尺，最高處海拔1430公尺。

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