連3起車禍釀回堵！國道下午「13路段易塞」　國5午後龜速了

▲國5北上頭城路段出現塞車。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

今（4/5）為清明節連假收假日，國道連發生3起車禍，造成回堵，其他路況大致正常，國5北上中午過後出現塞車，宜蘭到頭城時速僅20到30多公里。高公局預測，下午將有一波北返車流，國道將有13路段易塞。

今清明連假收假日，上午國道也發生多起車禍，今日7時7分國1北向199公里發生2小客車追撞事故占內2車道，造成回堵回堵1公里；8時46分國1北向24.3公里發生2小車追撞占用內線車道；10時47分國10東向11.9公里發生小客車撞護欄事故占用外側車道，雖均迅速排除，但仍導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

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高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為31.2百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里。除車禍路段外，上午國道全線路況大致正常，車多路段主要為國5北向宜蘭至坪林。

不過國5中午過後北上路段出現塞車，宜蘭到頭城時速僅20到30多公里，且預料越晚越塞。

高公局預判下午將有一波北返車潮，國道有13處易壅塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國4西向潭子系統-豐勢；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

今上午10時行政院副院長鄭文燦在高公局局長趙興華、公警局局長廖美鈴陪同下視察連假國道交通疏運情形及瞭解國道中長期改善計畫，鄭文燦表示，期勉兩局持續針對疲勞駕駛、超速、未繫安全帶及重車超載等易導致嚴重事故之因素加強合作防範，以減少國道事故死亡人數。